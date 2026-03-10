Publicidad

Internacional

La selección femenina de Irán deja Australia sin cinco jugadoras que reciben asilo

Estas futbolistas, incluida la capitana Zahra Ghanbari, son consideradas traidoras por el gobierno de la república islámica después de que se negaran a cantar el himno nacional en su ultimo encuentro.
mar 10 marzo 2026 12:33 PM
Los jugadores iraníes, la portera Raha Yazdani (R), Melika Motevalli (C) y Fatemeh Amineh, saludan durante el himno nacional antes del partido de fútbol de la Copa Asiática Femenina de la AFC Australia 2026 entre Irán y Filipinas en Gold Coast el 8 de marzo de 2026.
El gobierno australiano mantuvo conversaciones secretas durante días con las futbolistas con el fin de ultimar las demandas de asilo para aquellas que lo pidieran. (FOTO: STR/AFP)

El equipo iraní femenino de fútbol abandonó Australia tras disputar la Copa de Asia, pero lo hizo sin al menos cinco jugadoras que abandonaron la concentración y solicitaron asilo en el país.

La delegación voló desde Sídney a Kuala Lumpur este martes, desde donde deberían continuar su viaje de regreso a Irán, según la cadena local ABC.

Australia concedió el lunes asilo a cinco de las futbolistas, entre ellas la capitana Zahra Ghanbari, tildadas en su país de "traidoras" después de no haber cantado el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia.

El ministro del Interior australiano, Tony Burke, justificó la aprobación de la demanda de asilo por miedo a que las futbolistas sean perseguidas en su país cuando regresen, informó el lunes.

Las cinco futbolistas que acabaron pidiendo asilo se fugaron de su hotel la madrugada del lunes.

"La policía australiana las trasladó a un lugar seguro. Anoche di mi aprobación final a sus solicitudes de visados humanitarios", indicó Burke ante la prensa.

"Pueden quedarse en Australia, aquí están seguras y hace falta que se sientan como en casa", añadió.

De acuerdo con la cadena pública ABC, que cita fuentes del ministerio del Interior, otras dos futbolistas habrían formalizado la demanda de asilo en las últimas horas.

Contactado por la AFP, el ministerio del Interior australiano con confirmó por el momento esta información.

Las 26 integrantes de la delegación iraní llegaron a Australia unos días antes del inicio de los bombardeos estadounidenses-israelíes que provocaron la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, el 28 de febrero.

Burke asegura que el gobierno australiano mantuvo conversaciones secretas durante días con las futbolistas con el fin de ultimar las demandas de asilo para aquellas que lo pidieran.

Durante el lunes, diferentes organizaciones y personalidades de ámbitos diversos, como el presidente estadounidense Donald Trump, el hijo del último sha Reza Pahlavi o la escritora británica J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter, pidieron a las autoridades australianas que concediese el asilo a las futbolistas iraníes por miedo a que sufrieran represalias en su país.

De acuerdo con, Zaki Haidari, activista de Amnistía Internacional, las futbolistas corren el riesgo de ser perseguidas si son devueltas a su país.

"Es probable que algunas integrantes del equipo ya hayan visto a sus familias amenazadas", añadió a la AFP.

Las iraníes debutaron en la Copa de Asia en 2022 en India y se convirtieron en heroínas nacionales en un país donde los derechos de las mujeres están severamente restringidos.

