El SAT da detalles de sus procesos para auditar a contribuyentes

A través de un comunicado adelantó que en días se publicará el Plan Maestro 2026, cuyo eje rector será la "Atención al contribuyente y fiscalización".

Explicó que en caso de que se incumpla con el pago de impuestos, se realizará únicamente una auditoría por contribuyente, y que en los procesos de auditoría se solicitará una muestra de las partidas sujetas a revisión y no el 100% de la información.

La autoridad fiscal detalló que se auditará principalmente a aquellos contribuyentes que realicen las siguientes conductas:

• Celebren operaciones con factureras o nomineras.

• Presenten pérdidas fiscales recurrentes.

• Simulen o abusen de deducciones.

• Obtengan ingresos que no son declarados.

• Abusen de estímulos fiscales.

• Presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.

• Importen productos con precios por debajo del mercado e incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias.

• No paguen retenciones por sus empleados.

• Realicen operaciones con paraísos fiscales.

• Soliciten devoluciones improcedentes.

• Paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.

Refirió que se garantizará la misma aplicación y criterios en cualquier oficina del SAT del país respecto a procedimientos de fiscalización en partidas como descuentos, depósitos no identificados, materialidad, mercadotecnia, importaciones, regulaciones no arancelarias, así como permisos, certificaciones y autorizaciones de comercio exterior.

Además, los tiempos de devolución para personas físicas se realizarán en promedio en 5 días, y para empresas en 30 días. El plazo establecido en la ley es de 40 días hábiles.

"Lo anterior permitirá optimizar los recursos del sistema tributario mexicano para 2026, con menos auditorías y mayor recaudación, garantizando piso parejo en el cobro de las contribuciones", destacó.