Trump amenaza con "demoler" infraestructura petrolera de Irán si interfiere con el paso libre en Ormuz

Atacar "más fuerte"

Según la prensa estadounidense, Washington también enviará más refuerzos a la región: el diario The New York Times habla de unos 2.500 marines y tres buques más.

Por su parte, el Wall Street Journal cita a funcionarios según los cuales el buque de asalto Tripoli, con base en Japón, y los marines que lo acompañan, se dirigen hacia Oriente Medio.

La duración de la guerra parece que se extenderá. Al menos continuará la próxima semana, cuando Estados Unidos quiere atacar "más fuerte" a Irán, anunció Trump.

Aunque el presidente estadounidense también admitió que un cambio de poder a manos del pueblo iraní, esperado por Washington tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, "quizás no se produzca de inmediato".

Estados Unidos anunció que ofrecerá 10 millones de dólares a cambio de información que permita localizar a diez de los más altos dirigentes de la república islámica, entre ellos el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, y el jefe de seguridad, Alí Larijani.

El estado de salud de Mojtaba Jamenei sigue siendo incierto después de que supuestamente resultara herido en un bombardeo. El viernes, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, sugirió que "probablemente" había quedado desfigurado.

Mientras tanto, Teherán fue blanco de nuevos bombardeos el viernes, desde la mañana hasta el inicio de la tarde, cuando se escuchó una breve serie de fuertes explosiones, según periodistas de la AFP.

"Trump no entiende"

Por la mañana, Larijani había aparecido en público en el centro de Teherán, junto al presidente Masud Pezeshkian, en un desafío a sus enemigos para participar en una manifestación a favor del gobierno.

La movilización reunió a una gran multitud —difícil de evaluar, aunque cubría algunas de las principales vías— a pesar de la lluvia y el temor a los ataques que ya han causado más de 1.200 muertos, según el último balance de las autoridades, y más de 1.800 de acuerdo con la oenegé Human Rights Activists News Agency (HRANA).

"El problema de Trump es que no entiende que el pueblo iraní es una nación valiente, una nación fuerte, una nación decidida", afirmó Larijani. "Cuanto más intensifique su presión, más se reforzará la determinación de la nación".

