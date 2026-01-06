¿Cuánto te descontarán de ISR en 2026? Así aplica la nueva tabla del SAT

Recientemente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer las tablas para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas físicas en 2026, las cuales se ajustaron por inflación y ayudarán a disminuir el pago de este impuesto en comparación con lo que se retuvo mes con mes en 2025 a empleados, freelancers, micro y pequeños empresarios.
¿Cuánto te descontarán de ISR en 2026?, así aplica la tabla del SAT
¿Por qué baja el ISR?
Luego de que aplicara la misma tarifa desde enero de 2023, para 2026 se ajustó en vista de que la inflación o alza de precios superó el 10% desde su última actualización. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refieren que de la última referencia considerada en noviembre de 2022, a noviembre de 2025 el alza de precios acumuló 13.21%. Por lo que la reducción para los pagadores de impuestos viene cercana a este porcentaje.
Por ejemplo, una persona con ingresos brutos por 12,000 pesos al mes, pagó mensualmente en 2025 una tasa efectiva de ISR de 8.61%, es decir, 1,033.15 pesos. Para 2026, de acuerdo a la tabla V del Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, la misma persona con el mismo ingreso de 12,000 pesos, pagará una tasa efectiva de 7.88% o 946.61 pesos al mes. Es decir, 86.54 pesos menos, o 9.14% menos que en 2025.
"Este ajuste es una disposición por Ley, la cual ayuda a las personas que recibirán el mismo salario este y el siguiente año, pues van a pagar un poquito menos de impuesto, pues si bien la inflación fue mayor a 13%, el ajuste al ISR se mueve entre el 9% dependiendo el nivel de ingresos", explicó Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).
Tablas ISR 2026
Esta es la tabla publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 28 de diciembre, y que sirve de base para calcular los pagos provisionales mensuales de ISR en 2026, aplicando una fórmula que explicamos más adelante.
Con los ajustes a las tarifas, es posible que las personas suban al menos un renglón por nivel de ingresos en la tabla, por lo que aplican límites y cuotas más bajas para calcular el ISR efectivo.
¿Cómo calcular el ISR?
Para calcular lo que tendrás que pagar de ISR cada mes, sigue los siguientes pasos:
1. Con la tabla identificada, lo primero que tendrás que hacer es ubicarte en el rango de ingresos que tienes mensualmente.
Por ejemplo, una persona que gana 30,000 pesos al mes se encuentra en el renglón VI de la tabla que tiene un límite inferior de 17,533.65 pesos; una cuota fija de 1,856.84, y una tasa para aplicarse sobre el excedente de 21.36%.
2. A tus ingresos, en este caso 30,000 pesos brutos mensuales, se les resta el límite inferior de tu renglón, es decir, 17,533.65 pesos.
3. A esa diferencia que es 12,466.35 pesos se le aplica la tasa sobre el excedente que es 21.36%, el resultado es 2,662.81 pesos y se le llama impuesto marginal.
4. La suma del impuesto marginal, más la cuota fija que es de 1,856.84 pesos, es el monto que se descontará de ISR en 2026, en este caso 4,519.65 pesos, que corresponde al 15.06% de los ingresos brutos que son 30,000 pesos mensuales. Estos mismos ingresos pagaron una tasa de 15.80% o 4,740 pesos cada mes este 2025.
Ejemplos ISR 2026
Aplicando la fórmula y la tabla, y varios montos de ingresos brutos, esto se pagaría por concepto del impuesto sobre la renta en 2026.
Cabe destacar que, en cada caso particular pueden aplicar deducciones que sirven para reducir la tasa efectiva, cuando se presenta la declaración anual.
Salario mínimo sin ISR
Si bien, el primer rango de ingresos mensuales va de los 0.01 hasta los 844.59 pesos, a quienes ganan hasta un salario mínimo no se les descuenta ISR, en vista del subsidio al empleo, explicó la especialista del CCPM.
Quienes tengan ingresos brutos por hasta 9,582.47 pesos al mes, que es lo equivalente al salario mínimo en el territorio mexicano a excepción de la zona fronteriza, quedan exentos. Mientras que en la Zona Libe de la Frontera Norte contarán con el subsidio quienes ganen menos de 13,409.80 pesos, que es lo equivalente a un salario mínimo mensual en esta zona.