¿Cuánto te descontarán de ISR en 2026? Así aplica la nueva tabla del SAT

¿Por qué baja el ISR?

Luego de que aplicara la misma tarifa desde enero de 2023, para 2026 se ajustó en vista de que la inflación o alza de precios superó el 10% desde su última actualización. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refieren que de la última referencia considerada en noviembre de 2022, a noviembre de 2025 el alza de precios acumuló 13.21%. Por lo que la reducción para los pagadores de impuestos viene cercana a este porcentaje.

Por ejemplo, una persona con ingresos brutos por 12,000 pesos al mes, pagó mensualmente en 2025 una tasa efectiva de ISR de 8.61%, es decir, 1,033.15 pesos. Para 2026, de acuerdo a la tabla V del Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, la misma persona con el mismo ingreso de 12,000 pesos, pagará una tasa efectiva de 7.88% o 946.61 pesos al mes. Es decir, 86.54 pesos menos, o 9.14% menos que en 2025.

"Este ajuste es una disposición por Ley, la cual ayuda a las personas que recibirán el mismo salario este y el siguiente año, pues van a pagar un poquito menos de impuesto, pues si bien la inflación fue mayor a 13%, el ajuste al ISR se mueve entre el 9% dependiendo el nivel de ingresos", explicó Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Tablas ISR 2026

Esta es la tabla publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 28 de diciembre, y que sirve de base para calcular los pagos provisionales mensuales de ISR en 2026, aplicando una fórmula que explicamos más adelante.

Con los ajustes a las tarifas, es posible que las personas suban al menos un renglón por nivel de ingresos en la tabla, por lo que aplican límites y cuotas más bajas para calcular el ISR efectivo.

¿Cómo calcular el ISR?

Para calcular lo que tendrás que pagar de ISR cada mes, sigue los siguientes pasos: