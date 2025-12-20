El plan del SAT para cobrarnos 5.8 billones de pesos en 2026, su meta más alta en la historia

El plan para lograrlo va desde facilitaciones y mayor vigilancia para estar al corriente con el fisco, actualizaciones a impuestos al consumo, una lucha contra las facturas falsas y las empresas fantasma, combate al contrabando, hasta la aplicación de aranceles con los países con los que no se tienen acuerdos comerciales, especialmente China.

La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) aprobada para 2026 refiere que del total de todos los ingresos públicos, 57.2% serán tributarios, cuando en 2008 contribuyeron con 34.8%.

De todos los impuestos que se cobrarán en 2026, el ISR generará el 52.5%; el IVA el 27.2%, y el IEPS el 13%; estos últimos serán los gravámenes que contribuirán más al erario.

Más vigilancia para ISR

Para lograr la meta, en materia de ISR, son claves los trabajos que iniciaron en el primer año de la actual administración como: la digitalización de procesos para cumplir con el fisco, una mayor vigilancia para el cumplimiento, pagos voluntarios por parte de contribuyentes, auditorías, retención de ISR a plataformas tecnológicas, y la estrategia para combatir las facturas falsas, con nuevas facultades de la autoridad fiscal que quedaron aprobadas en el Paquete Económico 2026.

De acuerdo con los cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF), que fueron aprobados en el Congreso de la Unión y que entrarán en vigor el próximo año, en materia de combate a factureras, estos reforzarán el combate a la evasión fiscal, otorgarán certidumbre a los contribuyentes y generarán condiciones de equidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Especificó que “las modificaciones están dirigidas a personas físicas o morales que emiten facturas falsas para evadir el pago de impuestos. No se trata de un programa masivo que se aplique a los contribuyentes cumplidos, sino que tiene objetivos específicos y justificados en el combate a la evasión fiscal”.

No obstante, especialistas en materia fiscal recomiendan a quienes cumplen con sus obligaciones: perfeccionar métodos para rendir cuentas al SAT, hacer verificaciones como que proveedores de servicios y bienes no estén en las listas negras del fisco, además de generar archivos para comprobar la materialidad de sus operaciones. Lo que contribuirá a cumplir las metas recaudatorias.

Comercio exterior es clave

También, aunado a la reforma aduanera, el fisco junto con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Economía, refuerza la estrategia anticontrabando, la cual dio banderazo con la administración de Claudia Sheinbaum, a través de revisiones más profundas en aduanas, y una mayor vigilancia y seguimiento a las Carta Porte, un documento que respalda la posesión y estancia legal de mercancías provenientes del extranjero en el país.

Estas acciones han generado récords en materia de impuestos al comercio exterior, de enero a octubre de este año, estos generaron 141,608 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 21.4% real anual, frente al mismo periodo de 2024.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refiere que también en este incremento han sido, y continuarán siendo, claves, todos los ajustes y cambios en materia fiscal, para la importación de mercancías compradas a través de plataformas digitales, como el nuevo tratamiento fiscal para productos bajo el umbral de minimis.

Por igual, en 2026, contribuirá la aplicación de aranceles a países que no cuentan con acuerdo comercial con México, la cual fue avalada por el Congreso, y ajusta fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación que abarcan 51,910 millones de dólares en importaciones, principalmente de bienes de las industrias automotriz, textil, del vestido, plástico, electrodomésticos y calzado.

De acuerdo con la LIF, los impuestos al comercio exterior generarán más de 254,000 millones de pesos en 2026, cuando se aprobaron 151,789 millones para el cierre de 2025.