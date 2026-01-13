Déficit fiscal de EU se reduce en cuarto trimestre de 2025 gracias a aranceles

Desde su retorno a la Casa Blanca el pasado enero, el presidente Donald Trump ha implementado aranceles de amplio alcance que afectan prácticamente a todos los socios comerciales de Estados Unidos.

El déficit se redujo un 15% frente al último trimestre de 2024, de 711,000 millones de dólares a 602,000 millones.

Los ingresos totales aumentaron 13% a 1.2 billones de dólares, mientras que el gasto subió 2% hasta 1.8 billones de dólares.

Tanto los ingresos como los desembolsos fueron récord, dijo a los periodistas un alto funcionario del Tesoro.

Por categorías, lo recaudado por algunos impuestos sobre individuos aumentó notablemente, mientras que el monto percibido por derechos aduaneros se disparó de 23,000 millones de dólares a 94,000 millones.

El salto en la recaudación de derechos aduaneros se debió principalmente a aranceles más altos, señaló el funcionario.