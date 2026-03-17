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El petróleo sigue arriba de los 100 dólares en la tercera semana de guerra

Reportes positivos de Nvidia acerca de la demanda por la Inteligencia Artificial impulsaron los mercados. Mientras el petróleo se estabiliza en torno a los 100 dólares por barril.
mar 17 marzo 2026 09:28 AM
Alza del petróleo pone en peligro acuerdo para el precio de la gasolina
Los precios de los energéticos continúan elevados, reflejando el riesgo de disrupciones en el suministro global: el WTI: 95.72 dólares por barril (+2.37%) y el Brent: 102.60 dólares (+2.38%), con cuatro sesiones arriba de 100 dólares. (iStock)

Los mercados financieros iniciaron la jornada con tono positivo, desafiando el repunte de los precios del petróleo y la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

En la apertura, el Dow Jones avanzaba 0.70%, el S&P 500 subía 0.46% y el Nasdaq ganaba 0.37%, en una sesión marcada por el inicio de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. El optimismo bursátil contrasta con un entorno geopolítico tenso y con riesgos crecientes sobre la inflación global.

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Detrás del movimiento destaca Nvidia, cuyas recientes noticias reforzaron la narrativa de crecimiento estructural en Inteligencia Artificial. La compañía anunció avances en nuevas plataformas de cómputo, alianzas estratégicas y proyectos de gran escala, como el despliegue de una flota de vehículos autónomos con Uber hacia 2027. Este impulso ha sido clave para sostener el apetito por riesgo, incluso en un entorno global adverso.

En México, el S&P/BMV IPC se suma al tono positivo y avanza 0.78%, ubicándose en 66,157.98 puntos, en línea con el rebote de los mercados globales.

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Petróleo arriba de 100 dólares

Los precios de los energéticos continúan elevados, reflejando el riesgo de disrupciones en el suministro global:

WTI: 95.72 dólares por barril (+2.37%)

Brent: 102.60 dólares (+2.38%), con cuatro sesiones arriba de 100 dólares

Gas natural Europa: un incremento de 63.32% desde el inicio del conflicto

Desde finales de febrero, el petróleo acumula alzas superiores a 40%, mientras que el diésel en Estados Unidos ya alcanza 5.044 dólares por galón, su mayor nivel desde 2022. Este encarecimiento comienza a trasladarse a toda la economía, al tratarse de un insumo clave para transporte, industria y agricultura, elevando el riesgo de presiones inflacionarias persistentes, señaló un análisis de Banco Base.

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Peso se aprecia, pero con riesgos latentes

En el mercado cambiario, el peso mexicano inicia la sesión con una apreciación de 0.34%, cotizando alrededor de 17.62 por dólar, apoyado por un debilitamiento global del dólar.

Sin embargo, el escenario sigue frágil, pues los analistas advierten que la guerra podría intensificarse, especialmente por tensiones en el Estrecho de Ormuz, esto significa que la Fed mantendría tasas altas por más tiempo y que el alza de energéticos podría reactivar presiones inflacionarias.

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La gente juega con un perro en el Parque Higashi-Ogishima Higashi, ya que se ven tanques de almacenamiento de energía cerca de una refinería de petróleo en la Zona Industrial de Keihin, un importante cinturón industrial de la Bahía de Tokio, en la ciudad de Kawasaki el 15 de marzo de 2026.
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