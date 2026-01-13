Donald Trump transforma la relación de EU con Latinoamérica en su primer año en el poder

Semanas antes, la Casa Blanca reforzó esa misma idea al incorporarla en la Estrategia Nacional de Seguridad.

De acuerdo con la estrategia, esa política permitirá a Estados Unidos intervenir en América Latina con el fin de incautar activos estratégicos, luchar contra el crimen o terminar con la migración, una de las principales metas de Trump en su segunda administración.

Con Venezuela, Estados Unidos envía el mensaje de que hay una línea más dura para América Latina, dijo Alexander Gray, académico del Atlantic Council y que trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional durante el primer periodo de Trump, a la agencia AFP.

"Es muy claro que ya no habrá un nivel de tolerancia para la influencia china, rusa e iraní, incluso de bajo perfil, que hemos visto en las últimas décadas" en la región, afirmó.

Sin embargo, el cambio de Estados Unidos no comenzó con el ataque contra Caracas, ni siquiera en agosto, con el despliegue militar en el Caribe.

Ningún país de "nuestro hemisferio", como denomina la Casa Blanca a las Américas, se ha librado de lo que muchos consideran la vuelta al intervencionismo de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos ha buscado presionar a la región principalmente a través de tres vías: la imposición de aranceles, la amenaza militar o la intervención en las elecciones.