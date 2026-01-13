Publicidad

Internacional

Donald Trump transforma la relación de EU con Latinoamérica en su primer año en el poder

El presidente de Estados Unidos ha usado amenazas arancelarias y militares, así como la interferencia política, como sus principales herramientas de presión.
mar 13 enero 2026 05:55 AM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escucha durante una ceremonia para la presentación de la Medalla de Defensa Fronteriza Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 15 de diciembre de 2025 en Washington, DC.
Con Venezuela, Estados Unidos envía el mensaje de que hay una línea más dura para América Latina, dijo Alexander Gray, académico del Atlantic Council. (FOTO: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP)

Los ataques contra Caracas y la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero, dieron un mensaje contundente a Latinoamérica: Donald Trump, a poco menos de cumplir un año de su regreso a la Casa Blanca, buscará ejercer control sobre la región por cualquier método.

"El dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental nunca será cuestionado de nuevo", dijo en la conferencia de prensa posterior a la captura de Maduro.

Semanas antes, la Casa Blanca reforzó esa misma idea al incorporarla en la Estrategia Nacional de Seguridad.

De acuerdo con la estrategia, esa política permitirá a Estados Unidos intervenir en América Latina con el fin de incautar activos estratégicos, luchar contra el crimen o terminar con la migración, una de las principales metas de Trump en su segunda administración.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante el retiro de miembros del Partido Republicano de la Cámara de Representantes (GOP) en el Kennedy Center en Washington, DC, el 6 de enero de 2026.
México

La nueva estrategia de seguridad de Trump plantea imponer más coerción y presencia militar en América Latina

Con Venezuela, Estados Unidos envía el mensaje de que hay una línea más dura para América Latina, dijo Alexander Gray, académico del Atlantic Council y que trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional durante el primer periodo de Trump, a la agencia AFP.

"Es muy claro que ya no habrá un nivel de tolerancia para la influencia china, rusa e iraní, incluso de bajo perfil, que hemos visto en las últimas décadas" en la región, afirmó.

Sin embargo, el cambio de Estados Unidos no comenzó con el ataque contra Caracas, ni siquiera en agosto, con el despliegue militar en el Caribe.

Ningún país de "nuestro hemisferio", como denomina la Casa Blanca a las Américas, se ha librado de lo que muchos consideran la vuelta al intervencionismo de Estados Unidos.

Estados Unidos tiene un presupuesto militar 68 veces mayor al de México: así se comparan ambas fuerzas
México

EU tiene un presupuesto militar 68 veces mayor a México y lo triplica en efectivos

El presidente de Estados Unidos ha buscado presionar a la región principalmente a través de tres vías: la imposición de aranceles, la amenaza militar o la intervención en las elecciones.

Amenaza de aranceles

La forma favorita de Donald Trump para conducir su relación con el mundo ha sido la imposición de aranceles. El presidente ha dicho en varias ocasiones que busca terminar con el déficit comercial de Estados Unidos, por lo que la imposición de estos impuestos no respetó prácticamente a ningún país, aliado o no.

Sin embargo, los aranceles también le sirvieron como una herramienta de negociación para presionar a los gobiernos de Latinoamérica para obtener lo que quería.

México es quien más amenazas de este tipo ha sufrido. El país, uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y cuyo comercio exterior depende de su vecino del norte, ha recibido amenazas de este tipo desde el 20 de enero por diversas razones.

Marco Rubio
México

Marco Rubio, el halcón de Trump para Latinoamérica, toma fuerza en la Casa Blanca

El narcotráfico ha sido la razón preferida de Trump para amenazar a México con la imposición tasas impositivas más altas, a pesar de que entre ambos países y Canadá está vigente un acuerdo comercial.

En esta amenaza, que suele incluir a Canadá y a China, Trump acusa a México de no hacer lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo, una sustancia que aún provoca la muerte de miles de personas por sobredosis cada año en Estados Unidos.

En diciembre, Trump dijo que si México sigue faltando a sus compromisos en un acuerdo bilateral para compartir las aguas del río Bravo y el río Colorado, Estados Unidos se reserva el derecho de imponer aranceles del 5% a los productos mexicanos importados.

El presidente también ha usado la amenaza de aranceles para hacer cumplir su política migratoria. Por ejemplo, amenazó con imponer aranceles adicionales de 25% a Colombia si el gobierno de este país, encabezado por el izquierdista Gustavo Petro, no aceptaba un vuelo con migrantes.

Esta combinación de imágenes creadas el 4 de enero de 2026 muestra al presidente estadounidense Donald Trump mientras el primer ministro canadiense Mark Carney habla mientras se encuentran durante la Cumbre del Grupo de los Siete (G7) en el Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge en Kananaskis, Alberta, Canadá, el 16 de junio de 2025, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hace gestos durante una ceremonia para decorar a los miembros del equipo de casi 200 rescatadores que participaron en la exitosa búsqueda de cuatro niños indígenas perdidos en la Amazonía colombiana, en el Palacio Presidencial Nario en Bogotá el 26 de junio de 2023.
Internacional

Gustavo Petro y Cuba, los siguientes en la mira de la Doctrina “Donroe”

Por último, también impuso aranceles del 50% a las importaciones provenientes de Brasil para presionar al gobierno de Luiz Inácio de Lula da Silva por un juicio contra el líder ultraderechista Jair Bolsonaro. Sin embargo, una conversación entre Trump y Lula bastó para terminar con la tensión y eliminar la amenaza por el momento.

Si esto hubiese ocurrido hace 25 años, cuando Estados Unidos era su principal socio comercial, "Brasil tendría que haber hecho concesiones significativas", dijo Oliver Stuenkel, profesor de relaciones internacionales en la Fundación Getulio Vargas en São Paulo a la AFP.

Pero ahora "Brasil exporta más a China que a Estados Unidos y Europa juntos”.

Incidencia electoral

Trump está empeñado en consolidar un bloque de derecha en Latinoamérica, por lo que ha buscado intervenir en las elecciones de varios países.

El presidente de Argentina, Javier Milei, "hace lo que Trump haga y lo que Trump quiera", explica a la AFP el analista Michael Shifter, del centro de estudios Diálogo Interamericano en Washington.

Necesitado de un apoyo fuerte que le ayude en sus esfuerzos de reactivar la extenuada economía argentina, Milei se convirtió en un ferviente aliado de Trump y ofreció a los fabricantes estadounidenses acceso preferente al mercado de su país.

El republicano levantó las restricciones a las importaciones de carne argentina en un acuerdo comercial cuyos detalles completos aún no han sido revelados aún y otorgó al país un salvavidas de varios miles de millones de dólares.

Días antes de las elecciones legislativas en Washington abrió una línea swap, o intercambio de monedas por 20,000 millones de dólares entre ambos países y la compra directa de pesos argentinos por unos 1,000 millones de dólares del Tesoro. Trump condicionó la apertura de esta línea al triunfo del partido de Milei en las elecciones.

Pero la participación más directa ocurrió en Honduras, durante las elecciones presidenciales de diciembre. Donald Trump apoyó al candidato derechista Nasry Asfura.

En la antesala de los comicios del 30 de noviembre, a una sola vuelta, Trump amenazó con recortar la ayuda a Honduras si no votaban por ese candidato.

Luego indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), del Partido Nacional, cuando purgaba 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

Fuerza militar

El caso de Venezuela es una muestra de que el uso del poder militar está en la mesa.

Fuerzas especiales estadounidenses atacaron en la madrugada del 3 de enero Caracas y sus alrededores, y se llevaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico y terrorismo ante un tribunal de Nueva York.

La audaz operación militar de Estados Unidos provocó la condena de gobiernos de izquierda de la región, como Colombia, México o Brasil, y el apoyo de los aliados de Washington, como Argentina o El Salvador.

Tras la operación, Trump dijo que Petro debería "cuidarse el trasero”.

, así que sí, tiene que cuidarse el trasero", dijo Trump en una conferencia de prensa al referirse al mandatario izquierdista, con quien ha tenido enfrentamientos en los últimos meses.

Petro calificó las acciones de Washington como un "ataque a la soberanía" de América Latina y afirmó que provocaría una crisis humanitaria.

Trump también amenazó a Cuba. "Cuba es un caso interesante. Ese sistema no ha sido muy bueno para Cuba. El pueblo lleva sufriendo muchos años", comentó Trump.“Creo que Cuba será algo de lo que acabaremos hablando", añadió.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que el gobierno de la isla comunista debería estar preocupado.

Rubio, de orígen cubano, agregó que "Cuba es un desastre" y que el país está "dirigido por hombres incompetentes y seniles".

Trump también amenazó la semana pasada con atacar a los cárteles del narcotráfico en México. Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó la presencia de tropas estadounidenses en México para combatir al narcotráfico.

