México espera captar 500 millones de euros en Fitur

Después de tres días de luto nacional decretado tras el accidente ferroviario en Córdoba, los reyes Felipe VI y Letizia inauguraron la 46 edición de la Fitur que ayer arrancó actividades.
jue 22 enero 2026 08:41 AM
mexico-madrid.jpg
La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y Quirino Ordaz, embajador de México en España, fueron los encargados de recibir a los reyes Felipe VI y Letizia. (Mariel Ibarra)

MADRID, España.- México espera que, como resultado de sus actividades en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026), puedan cerrar inversiones por alrededor de 500 millones de euros para el país, señaló la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez.

En entrevista para Expansión, la funcionaria federal señaló que por primera vez 190 empresarios turísticos se sumaron a la delegación mexicana y este jueves le darán a conocer los detalles de las expansiones que tienen programadas para los próximos años.

“Cada uno de los estados está corriendo sus agendas con inversionistas, pero estoy segura que rebasaremos los 500 millones de euros”, señaló esta mañana.

La secretaria detalló que son inversiones en expansión hotelera y experiencias, como las del Grupo Vidanta, quienes llegaron a la Fitur para cerrar acuerdos comerciales que se puedan integrar al parque temático que recientemente abrieron en Nuevo Nayarit.

En esa línea, Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur, señaló que a la feria acudieron 50 empresarios de la confederación de 15 entidades con el objetivo de captar inversiones.

“A esta feria se viene a hacer negocios y estamos teniendo reuniones con empresarios (de varios países). Queremos aprovechar que tenemos de ventaja el mundial, que nos va a funcionar para que se posicione en México como un espectáculo a nivel internacional”, expresó.

De la Torre detalló que se trabaja para que, de cara al Mundial de Futbol, los comerciantes, sobre todo de los Pueblos Mágicos, aceleren su incorporación a pagos electrónicos para que puedan atender de mejor manera a los visitantes, que se espera lleguen como parte de las rutas comunitarias que se promueven desde la Sectur.

