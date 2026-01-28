Publicidad

Economía

Fed mantiene tasas de interés sin cambios y desafía presión de Trump

La Reserva Federal señala que la economía se expande a un ritmo sólido. Además, mantiene la declaración de que la inflación “sigue siendo algo elevada”.
mié 28 enero 2026 01:30 PM
reserva federal mantiene sus tasas
Vista del edificio de la Reserva Federal de EE. UU. en Washington, D. C., el 26 de enero de 2026. La Reserva Federal de EE. UU. mantuvo estables las tasas de interés el 28 de enero de 2026, en su primera reunión de política monetaria de este año, argumentando un sólido crecimiento económico, mientras el banco central resiste la creciente presión del presidente Donald Trump para que las recorte. (Foto de Mandel NGAN / AFP) (ARCHIVO) (MANDEL NGAN/AFP)

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sus tasas de interés el miércoles en su primera reunión del año, en un marco de crecimiento económico "sólido" y en desafío a la creciente presión del presidente Donald Trump por recortes.

La votación se saldó 10-2 por mantener los tipos de interés de referencia en un rango de 3.50-3.75%, y los jerarcas señalaron que la tasa de desempleo ha mostrado "signos de estabilización" mientras la actividad económica ha estado "expandiéndose a un ritmo sólido".

Los funcionarios de la Reserva Federal también eliminaron una referencia a la creciente preocupación por los riesgos a la baja para el mercado laboral. Ahora dicen que están "atentos a los riesgos para ambos lados" del mandato dual; es decir, la inflación y el empleo.

Algunos analistas ya anticipan una pausa larga, debido a que la Fed señaló que la actividad económica se está expandiendo a un "ritmo sólido", en comparación con la frase "ritmo moderado" de diciembre . Y aunque señalan que la “sigue siendo algo elevada”, no hicieron referencia a que sigue aumentando.

El gobernador de la Fed Stephen Miran, junto con Christopher Waller -a quien se considera un posible candidato para suceder al presidente del banco central, Jerome Powell-, respaldaron en cambio un recorte de un cuarto de punto porcentual.

La Fed ha aplicado recortes de un cuarto de punto en sus tres últimas reuniones de política monetaria, ya que le preocupaba el debilitamiento del mercado laboral. Miran, recientemente nombrado por Trump, abogó por reducciones mayores en cada ocasión.

Pero el sólido crecimiento del PIB, el desempleo relativamente bajo y una inflación persistente han dado motivos para una pausa, lo cual enfrenta de nuevo a los dirigentes de la Fed con Trump, quien ha instado a bajar las tasas de interés.

Tasas de interés más bajas abaratan el crédito y por lo tanto fomentan la inversión y el consumo.

Trump ha intensificado drásticamente la presión sobre el banco desde que regresó al poder hace un año.

Ha buscado destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, mientras su administración abrió una investigación sobre Powell por la remodelación de la sede del banco.

Con información de AFP

