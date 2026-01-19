Trump contiene el déficit comercial de bienes, pero sin descenso

Las cifras desestacionalizadas del Departamento de Comercio de Estados Unidos muestran que el déficit comercial de bienes sumó 1.06 billones de dólares entre enero y octubre de 2025. En el mismo periodo de 2024, el saldo negativo ascendió a 986,579 millones de dólares. El resultado es un aumento anual de 7.7%, confirma la brecha comercial persiste.

El comportamiento del déficit durante 2025 no es uniforme. El primer trimestre concentró una parte significativa del deterioro. Tan solo entre enero y marzo se acumuló 44% del déficit total del periodo. Marzo marcó el punto más alto, con un saldo negativo de 162,517 millones de dólares.

Ese repunte coincidió con la entrada en vigor de los primeros aranceles a Canadá, México y China, aplicados bajo el argumento del combate al fentanilo, así como con la activación de tarifas recíprocas para el resto de los países.

Ese arranque del año dejó una huella difícil de revertir. A partir de abril y hasta octubre, el déficit mostró una tendencia a la baja frente a los mismos meses de 2024.

La contención resultó más clara en septiembre y octubre, cuando el saldo negativo mensual cayó de forma notable. En octubre, el déficit de bienes se ubicó en 59,140 millones de dólares, una cifra que no se observaba en al menos cinco años, de acuerdo con un análisis de la Coalición para una América Próspera (CPA).