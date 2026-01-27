El carry trade fortalece al peso mexicano, pero pone en aprietos a exportadores y las finanzas públicas

Diferencial de tasas y menor volatilidad

De acuerdo con Monex, el peso se consolidó como una de las divisas preferidas para este tipo de estrategias, gracias al amplio diferencial de tasas entre México y Estados Unidos y a un entorno de volatilidad relativamente contenida.

En lo que va del año, el peso ya se apreció más de 3% y se consolida como una de las monedas favoritas para las apuestas de carry trade, una estrategia que consiste en pedir prestado en países con tasas de interés muy bajas —como Japón— para invertir ese dinero en economías como México, donde las tasas son más altas y el rendimiento es mayor, siempre que el tipo de cambio se mantenga estable.

Bajo este contexto, el comportamiento del tipo de cambio no necesariamente coincide con los indicadores tradicionales de inversión de cartera ni con medidas simples de poder de compra, lo que ayuda a explicar por qué el peso se aprecia incluso cuando la tenencia de bonos mexicanos en manos de extranjeros no aumenta.

Esta lectura es consistente con la visión de bancos internacionales como JPMorgan y Bank of America, que señalaron en reportes recientes que el peso mexicano figura entre las monedas emergentes más utilizadas en estrategias globales de carry trade (junto con el real brasileño), debido a su liquidez, profundidad en el mercado de derivados y rendimientos reales todavía atractivos.

Además, el peso mexicano ganó atractivo en 2025 no solo por el diferencial de tasas, sino también por una fuerte caída en su volatilidad implícita, que descendió hasta 7.1%. Es decir, se colocó en una posición más favorable frente a otras monedas emergentes, al ofrecer rendimientos elevados con menor incertidumbre cambiaria.

Los ciclos se alinean para el peso

En 2025, el Banco de México inició un ciclo de recortes a la tasa de referencia, pero el diferencial frente a la Reserva Federal se mantuvo en niveles suficientemente amplios para sostener el interés de los inversionistas internacionales. Para Alejandro H. Garza, fundador de Aztlan Equity Management, ese diferencial —de entre cinco y seis puntos porcentuales frente a economías de baja tasa— ha sido un factor clave para mantener la demanda por pesos.

Además, una parte relevante de estas operaciones no implica la compra directa de bonos gubernamentales. El análisis de Monex muestra que muchas estrategias de carry trade se instrumentan a través de derivados financieros, como los cross currency swaps, que permiten capturar el diferencial de tasas sin reflejarse plenamente en los registros tradicionales de inversión de cartera. Esto ayuda a entender por qué el peso se fortalece aun cuando la posición extranjera en deuda local se ha reducido.

El entorno global también ha sido favorable para este tipo de estrategias. En semanas recientes, el Banco de Japón elevó su tasa de referencia a niveles no vistos en décadas, pero acompañó la decisión con un mensaje cauteloso sobre el ritmo de futuras alzas. Para el mercado, esa señal fue interpretada como una confirmación de que el yen seguirá funcionando como moneda de financiamiento, manteniendo vivas las estrategias de carry trade a escala global.

¿El peso está caro? Lo que dice el Índice Big Mac

Desde una perspectiva de precios, el Índice Big Mac de The Economist —que compara el valor de una hamburguesa entre países como aproximación al poder de compra— muestra que, al ajustarse por PIB per cápita, el peso mexicano sí aparece sobrevaluado, con una desviación de 17.7% frente al dólar en su edición de julio de 2025.

En pocas palabras, si se toma en cuenta el nivel de ingresos de México, el peso está más caro de lo que “debería” estar. Es decir, con lo que gana en promedio un mexicano, los precios internos no justifican un peso tan fuerte frente al dólar.

Riesgos e impactos del peso fuerte

Pese a esta fortaleza del llamado súper peso, hay riesgos. Pues los flujos que sostienen a la divisa son altamente sensibles a cambios en el entorno financiero global. Un repunte de la volatilidad, un ajuste más acelerado de tasas en México o un fortalecimiento sostenido del dólar pueden provocar una reversión relativamente rápida de estos capitales.

Para la economía real, un peso fuerte impulsado por flujos financieros tiene efectos mixtos. Por un lado, contribuye a contener la inflación al abaratar importaciones; por otro, reduce márgenes para sectores exportadores que no han visto mejoras equivalentes en productividad, lo que explica por qué el debate sobre un “peso caro” persiste más allá de los mercados financieros.

Las finanzas públicas también sufren

Banco Base explica que un peso fuerte tiene un efecto mixto sobre las finanzas públicas. Por un lado, reduce el costo de la deuda del gobierno denominada en dólares, pero por otro golpea con más fuerza los ingresos petroleros.

De acuerdo con sus estimaciones, una apreciación de 20 centavos en el tipo de cambio genera un ahorro de alrededor de 3.4 mil millones de pesos en el costo financiero de la deuda, pero al mismo tiempo provoca una caída de 8.3 mil millones de pesos en los ingresos petroleros. El resultado neto es negativo para las finanzas públicas, lo que ayuda a entender por qué un peso demasiado fuerte también puede convertirse en un problema para el gobierno.