2025, el año en que Hacienda dejó sin subsidios a las gasolinas

Registros de Expansión refieren que luego de las vacaciones de Semana Santa 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a cargo de Édgar Amador Zamora dejó en ceros los estímulos fiscales o subsidios para la gasolina Magna, Premium y para el diésel.

En 2025, Hacienda otorgó estímulos por solo 13 semanas a las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que cobra a la gasolina Magna y al diésel, mientras que en 2024 otorgó estos estímulos por 33 semanas a la gasolina verde y diésel. Durante 2024 y 2025 no se otorgaron apoyos a la gasolina Premium, la cual es la de menor consumo y mayores precios.