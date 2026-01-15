2025 fue el año en el que Hacienda otorgó menos incentivos fiscales a los consumidores de gasolina y diésel. Y 2026, pinta parecido.
2025, el año en que Hacienda dejó sin subsidios a las gasolinas
Registros de Expansión refieren que luego de las vacaciones de Semana Santa 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a cargo de Édgar Amador Zamora dejó en ceros los estímulos fiscales o subsidios para la gasolina Magna, Premium y para el diésel.
En 2025, Hacienda otorgó estímulos por solo 13 semanas a las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que cobra a la gasolina Magna y al diésel, mientras que en 2024 otorgó estos estímulos por 33 semanas a la gasolina verde y diésel. Durante 2024 y 2025 no se otorgaron apoyos a la gasolina Premium, la cual es la de menor consumo y mayores precios.
La SHCP determina si aplica subsidios o cobra el IEPS completo, dependiendo del comportamiento internacional de los precios del crudo.
Cuando los precios internacionales bajan o se mantienen estables la dependencia aprovecha para eliminar los subsidios y recaudar más recursos. En cambio, cuando los precios del petróleo suben, Hacienda puede reducir o eliminar temporalmente el cobro del IEPS para evitar que los aumentos se trasladen por completo al consumidor.
Los menores estímulos fiscales al precio de los combustibles en 2025 se vieron ante precios internacionales del petróleo que se mantuvieron estables y acuerdos con gasolineros para mantener el precio de la Magna en un límite voluntario de 24 pesos.
Además, en septiembre del año pasado Hacienda cambió la fórmula para otorgar los estímulos fiscales tras el objetivo de reflejar las condiciones que imperan en el mercado con nuevos participantes nacionales e internacionales y modificaciones en las regulaciones, además de proteger la economía mexicana y las finanzas públicas.
Estos factores permitieron una recaudación de IEPS automotriz de 405,077 millones de pesos de enero a noviembre de 2025, lo que representó un incremento de 7.8% real, frente al mismo periodo de 2024.
2026 pinta parecido
Este año pinta parecido, con un acuerdo entre gasolineros y el gobierno federal para mantener el precio del litro de la gasolina Magna por debajo de los 24 pesos, este fue renovado en septiembre pasado y tiene vigencia hasta febrero de 2026, de acuerdo con información de Presidencia.
Del 1 al 9 de enero, ningún combustible automotriz recibió estímulo fiscal, pero para la semana del 11 al 17 de enero, Hacienda brindó un descuento a la cuota IEPS de 14.40% para el litro de gasolina, y de 12.92% para el litro de diésel.
No obstante, se prevé que para este año los precios se mantengan estables, y en el mediano plazo, si se logra que Venezuela recupere su producción, mínimo en los próximos dos años, se prevé que bajen los precios del crudo de referencia, situación que ayudaría a la recaudación de Hacienda por este impuesto, consideró Arturo Carranza, especialista en materia energética.