Oficial: las monedas de 10 pesos ya no se harán igual; ¿por qué Banxico cambió sus materiales?

Por qué se decidió cambiar el material de las monedas de 10 pesos

El origen del cambio se encuentra en una iniciativa presentada por el Ejecutivo federal ante la Cámara de Diputados, con el objetivo de reducir el costo de producción de monedas. La propuesta fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y se sustentó en el incremento sostenido del precio del cobre durante los últimos años.

Dentro del documento se detalla que la aleación conocida como alpaca plateada, utilizada en el centro de las monedas de 10 pesos, contiene 65% de cobre, 10% de níquel y 25% de zinc. De acuerdo con la iniciativa, el cobre —su principal componente— ha registrado un aumento de hasta 82% en su precio en los últimos cinco años.

Ese encarecimiento tiene un impacto directo en el costo de acuñación. Por esa razón, el gobierno planteó sustituir dicha aleación por alternativas con menor dependencia del cobre, sin modificar las características físicas necesarias para la circulación cotidiana de la moneda.

Los nuevos materiales que tendrán las monedas de 10 pesos

El cambio aprobado establece que las monedas de 10 pesos podrán fabricarse con distintas combinaciones de materiales, tanto en su parte central como en el anillo periférico. De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el núcleo podrá elaborarse con plata sterling, alpaca plateada o acero recubierto de níquel.

Para el anillo exterior, se permitirá el uso de bronce-aluminio o acero recubierto de bronce. Estas opciones buscan conservar la resistencia, el peso y la apariencia de la moneda, al mismo tiempo que reducen los costos asociados a materias primas de mayor precio.

La Secretaría de Hacienda informó sobre este ajuste a través de sus canales oficiales y señaló que la modificación también abre la puerta a incorporar procesos industriales más eficientes, así como elementos que refuercen la seguridad contra falsificación.