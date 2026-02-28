Publicidad

Internacional

Estados Unidos presume drones de bajo costo y cero bajas militares tras ataque a Irán

"La Fuerza de Tarea Scorpion Strike empleó drones de ataque de bajo coste y un solo uso por primera vez en combate", afirma el Comando Central de Estados Unidos.
sáb 28 febrero 2026 02:09 PM
La cifra de muertos civiles por los ataques a Irán se acerca a un centenar este sábado. (-/AFP)

El ejército estadounidense dijo este sábado que utilizó drones de un solo uso por primera vez en combate contra Irán, lo que señala la adopción por parte del ejército más poderoso del mundo de una tecnología que ha cobrado protagonismo en la guerra entre Ucrania y Rusia.

"La Fuerza de Tarea Scorpion Strike empleó drones de ataque de bajo coste y un solo uso por primera vez en combate", afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en un comunicado publicado en X.

El gobierno de Donald Trump añadió que hasta el momento no hay víctimas nacionales tras los bombardeos y que sus instalaciones apenas sufrieron "daños mínimos" en la respuesta militar de Teherán.

Las fuerzas estadounidenses se han "defendido con éxito contra cientos de ataques de misiles y drones iraníes", indicó el Centcom.

"Los daños en las instalaciones estadounidenses han sido mínimos y no han afectado a las operaciones", añadió la misma fuente en un comunicado en X.

Ataques por tiempo indefinido

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el ataque contra Irán durará "el tiempo que sea necesario".

"Esta operación decisiva continuará el tiempo que sea necesario y hay que tener paciencia", declaró Netanyahu en un discurso transmitido por televisión, más de 12 horas después de que empezara esa ofensiva.

Donald Trump habló este sábado con los líderes de Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes Unidos, así como con el secretario general de la OTAN tras el ataque lanzado contra Irán, anunció su portavoz, Karoline Leavitt.

El presidente estadounidense supervisa la operación militar lanzada por Estados Unidos contra la república islámica desde su lujosa residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

EU urge a sus ciudadanos en todo el mundo a "extremar la precaución"

Estados Unidos urgió este sábado a sus ciudadanos en el extranjero a "extremar la precaución" tras los ataques que llevó a cabo con Israel contra Irán.

"Tras el lanzamiento de las operaciones militares estadounidenses en Irán, los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Oriente Medio, deben seguir las instrucciones de las últimas alertas de seguridad emitidas por la embajada o el consulado estadounidense más cercano", escribió el Departamento de Estado en X.

La cancillería pidió además a "los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo extremar la precaución".

Israel "eliminó a altos responsables del régimen", afirma Netanyahu

El primer ministro israelí afirmó que Israel "eliminó a altos responsables del régimen" y del programa nuclear iraní en el primer día del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Esta mañana, eliminamos a altos responsables del régimen de los ayatolás, comandantes de los Guardianes de la Revolución, responsables de primer plano del programa nuclear, y seguiremos", declaró Netanyahu en undiscurso televisado. "En los próximos días, bombardearemos miles de objetivos del régimen terrorista", agregó.

