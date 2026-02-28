Publicidad

Internacional

Israel dice que el ayatolá Alí Jamenei murió en los bombardeos sobre Irán

Israel dice que según "muchos indicios", el líder supremo irani, Alí Jamenei, pudo haber sido muerto tras los bombardeos realizados por ese país y Estados Unidos sobre Irán este sábado.
sáb 28 febrero 2026 02:29 PM
Guía supremo iraní, Alí Jamenei,
El líder Ali Khamenei es una supuesta víctima de los bombardeos de EU-Israel sobre Irán. (ATTA KENARE/AFP)

Hay "muchos indicios" de que el guía supremo iraní, Alí Jamenei, murió este sábado en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un discurso transmitido por televisión.

"Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán", dijo el político.

Los dichos del premier israelí coinciden con la afirmación de dos televisoras de ese país israelíes.

"Fuente israelí: Jamenei ha muerto", indicó Channel 12. "Fuente israelí: Alí Jamenei fue eliminado", indicó por su parte la cadena pública KAN.

Sin embargo, las autoridades de Irán no han confirmado el hecho hasta este sábado.

"Numerosos" responsables iraníes murieron en los ataques del sábado de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, afirmó por su parte Donald Trump en una entrevista a ABC News.

Durante una conversación telefónica con un periodista del canal estadounidense, el presidente dijo que tenía "una idea muy clara" sobre quién será el próximo líder de Irán.

Gritos de júbilo resonaron este sábado por la noche en las calles de Teherán, informaron testigos, después de que circulara una información sobre la supuesta muerte del guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en los bombardeos de Estados Unidos e Israel en el país.

Los vecinos aplaudieron desde sus ventanas y gritaron de alegría poco después de las 23H00 locales en varios barrios de la capital iraní, dijeron varios testigos.

En un momento más información

