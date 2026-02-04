José Antonio Meade es el nuevo presidente del Consejo de HSBC México

El extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, asumió, desde el 3 de febrero, como el nuevo presidente del Consejo de Administración de HSBC México.

Meade ya formaba parte del Consejo, aunque como miembro no ejecutivo independiente. También era parte del Consejo de Chedraui.

Meade tiene títulos de licenciatura: uno en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otro en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Además, cuenta con un doctorado en Economía por la Universidad de Yale.