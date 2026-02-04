Publicidad

Economía

José Antonio Meade es el nuevo presidente del Consejo de HSBC México

El exsecretario de Hacienda asumió como presidente del Consejo del banco desde el 3 de febrero; Jorge Arce se mantiene como su CEO.
mié 04 febrero 2026 09:15 PM
José Antonio Meade se integra al Consejo de Administración de Chedraui (Retrato de José Antonio Meade)
José Antonio Meade fue secretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto. (Héctor Vivas/©Getty Images
)

El extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, asumió, desde el 3 de febrero, como el nuevo presidente del Consejo de Administración de HSBC México.

Meade ya formaba parte del Consejo, aunque como miembro no ejecutivo independiente. También era parte del Consejo de Chedraui.

Meade tiene títulos de licenciatura: uno en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otro en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Además, cuenta con un doctorado en Economía por la Universidad de Yale.

Meade trabajó en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Meade fue en dos ocasiones secretario de Hacienda —primero con Felipe Calderón y luego con Enrique Peña Nieto—, también fue titular de Energía (de enero a septiembre de 2011), encabezó la Secretaría de Desarrollo Social (de agosto de 2015 a septiembre de 2016) y estuvo al frente de la de Relaciones Exteriores (de diciembre de 2012 a agosto de 2015).

José Antonio Meade compitió en la elección presidencial del 2018 como abanderado del PRI y se convirtió con ello en el primer candidato ciudadano sin militancia en el partido tricolor.

