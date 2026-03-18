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Estados Unidos no necesita el estrecho de Ormuz, asegura Donald Trump

El presidente de EU asegura que su país no necesita el estrecho, una importante ruta mundial de transporte de petróleo, así que podría "dejar que los países que lo usan" encuentren una solución.
mié 18 marzo 2026 07:26 AM
Estados Unidos no necesita el estrecho de Ormuz, asegura Donald Trump
Los socios tradicionales europeos y asiáticos se han negado a las reiteradas solicitudes de Trump para despejar el estrecho de Ormuz. (JIM WATSON/AFP)

El presidente Donald Trump sugirió el miércoles que podría dejar solos a los aliados de Estados Unidos para que garanticen por su cuenta el libre paso por el estrecho de Ormuz.

Trump aseguró en un mensaje en su plataforma Truth Social que Estados Unidos no necesita el estrecho, una importante ruta mundial de transporte de petróleo, así que podría "dejar que los países que lo usan" encuentren una solución.

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Los socios tradicionales europeos y asiáticos se han negado a las reiteradas solicitudes de Trump de dragaminas y otro material militar para despejar el estrecho, que Irán ha bloqueado de manera efectiva en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

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Trump ha respondido a la crisis de Ormuz con una serie de declaraciones contradictorias, por un lado exigiendo a sus aliados que contribuyan, pero luego asegurando que Estados Unidos no necesita "ninguna ayuda".

Esta nueva declaración en Truth Social sugiere que Estados Unidos podría abandonar por completo la situación, dejando que otros países se ocupen de las consecuencias.

"Me pregunto qué pasaría si 'acabáramos' con lo que queda del Estado Terrorista iraní, y dejáramos que los países que lo usan —nosotros no— fueran responsables del llamado 'Estrecho'. Eso despertaría a algunos de nuestros 'Aliados' que no responden", escribió.

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Funcionarios iraníes mencionaron que el cierre del estrecho es una de las opciones disponibles. Aunque la medida afectaría también a Irán, se considera un recurso de presión internacional. (iStock)

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Irán ha intentado utilizar su control sobre ese angosto paso marítimo como palanca frente a los abrumadores ataques estadounidenses e israelíes, que han decimado su Marina, golpeado miles de objetivos en todo el país y matado a la cúpula dirigente.

Aunque solo un puñado de buques comerciales han sido alcanzados por fuego iraní, la amenaza ha sido suficiente para paralizar el tráfico, lo que ha provocado picos en los precios del petróleo a nivel mundial.

Las fuerzas armadas estadounidenses anunciaron a última hora del martes que estaba utilizando enormes bombas antibúnker para atacar sitios de misiles iraníes cerca de la costa a lo largo de Ormuz.

Siguen bombardeos

Estados Unidos e Israel bombardearon este miércoles un importante yacimiento gasístico de Irán en el Golfo, provocando un incendio, informó la televisión estatal iraní.

"Hace unos momentos, algunas partes de las instalaciones gasísticas situadas en la zona económica especial de energía de South Pars, en Asulayeh, fueron impactadas por proyectiles disparados por el enemigo estadounidense-sionista", reportó la televisión estatal, que citó al vicegobernador de la provincia de Bushehr, donde se encuentra el yacimiento.

Según la cadena, varios equipos de bomberos fueron desplegados a la zona para contener las llamas.

El yacimiento de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Catar, es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la república islámica.

Durante la guerra de 12 días del pasado junio, Israel ya bombardeó instalaciones iraníes en ese yacimiento.

La actual guerra se desencadenó por los bombardeos de Israel y Estados Unidos iniciados el 28 de febrero contra Irán. Ese día mataron al líder supremo iraní Alí Jamenei y, desde entonces, el conflicto se extendió por Oriente Medio.

Con información de agencias

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Irán Donald Trump Petróleo petróleo

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