¿Quiénes deberán presentar su declaración anual en marzo de 2026? Regímenes fiscales que declaran al SAT

En este año, la entidad actualizó su plataforma con información precargada, lo que facilita la revisión y presentación del reporte. Entre los datos disponibles están:

- Pagos provisionales presentados y enterados durante el ejercicio.

- Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) pagada.

- Retenciones efectivamente pagadas (ISR por sueldos y salarios, asimilados, arrendamiento y RESICO).

- CFDI por devoluciones, descuentos y bonificaciones, así como los CFDI con complemento de nómina expedidos a tus trabajadores.

- Remanentes de declaraciones de ejercicios anteriores, como pérdidas fiscales, pagos al extranjero, dividendos o subsidio para el empleo, entre otros.

Las personas responsables de realizar la declaración deberán verificar que la información sea correcta y completa, de lo contrario, podrán realizar los ajustes necesarios mediante declaraciones complementarias.

Puedes consultar las guías de llenado aquí .

Empresas que tienen menos tiempo para declarar

A pesar de que la mayoría tiene hasta finales de marzo para presentar la declaración, las organizaciones sin fines de lucro o quienes tributan en el régimen 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos tienen hasta el 16 de febrero de 2026 para realizar su reporte.

Requisitos para hacer la declaración

- RFC

- Contraseña

- e.firma vigente

- Datos bancarios de la entidad.

En este último punto, se requiere para que cualquier saldo a cargo pueda pagarse mediante transferencia en bancos autorizados para el cobro de contribuciones federales.