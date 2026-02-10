Publicidad

Economía

El sentimiento por invertir en México sale del pesimismo, pero entra en la duda

El ánimo mejoró, pero no la confianza. La revisión del T-MEC y las reformas internas mantienen al capital en pausa, en un entorno donde esperar parece menos riesgoso que decidir.
mar 10 febrero 2026 05:55 AM
México enfrenta riesgo de baja en calificación de Moody’s por déficit récord
Más de 55% del sector privado considera que el clima de negocios permanecerá sin cambios durante los próximos seis meses. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Durante buena parte de 2025, el juicio de los especialistas en economía del sector privado fue contundente: no era un buen momento para invertir en México. La encuesta de expectativas de Banco de México reflejó ese ánimo con claridad. En varios meses, más de 70% consideró desfavorable el entorno para la inversión.

Hacia el cierre del año, la lectura comenzó a matizarse, ya que en diciembre la proporción de respuestas negativas bajó a 48% y se mantuvo en niveles similares durante enero de 2026, el cambio no implica un giro hacia el optimismo. La percepción pasó de un terreno abiertamente negativo a compartirse a uno marcado por la duda.

Cerca de la mitad de los encuestados afirma no estar seguro sobre el momento para invertir. No se trata de una señal de recuperación, sino de cautela.

Mientras que la percepción de que es un buen momento para invertir tocó mínimos históricos. En diciembre de 2025 no registró una sola respuesta positiva y en enero apenas alcanzó 3%. La tendencia inició desde finales de 2024 y se mantiene.

El clima de negocios refuerza esa lectura, porque más de 55% de los especialistas prevé que la situación económica permanecerá sin cambios durante los próximos seis meses. La expectativa descarta un deterioro pronunciado, pero también una mejora clara en el corto plazo.

El contraste aparece en los anuncios del gobierno mexicano, el país cuenta con un portafolio de inversión privada superior a 400,000 millones de dólares para el sexenio de Claudia Sheinbaum como parte del Plan México. El monto existe, los proyectos están identificados y el interés persiste. El reto radica en convertir esa cartera en decisiones ejecutadas, de acuerdo con especialistas y los empresarios.

El año 2026 luce complejo para concretar inversiones de gran escala. La revisión del T-MEC, prevista para julio, se mantiene como un punto de inflexión. En el sector privado predomina la expectativa de que una definición clara destrabe proyectos que están a la espera de señales de certidumbre.

Desde el gobierno federal existe conciencia sobre ese desafío, pues en la Secretaría de Economía además de la revisión del tratado, tiene como prioridad respaldar, facilitar y acelerar las inversiones.

El panorama luce retador con una expectativa de crecimiento económico moderada. Moody’s plantea una expansión de 1.2% en 2026, solo un crecimiento de 0.5 puntos porcentuales respecto a 2025, sujeta al resultado de la revisión del T-MEC y a un entorno geopolítico más complejo.

Fitch Ratings añade que, más allá del tratado, persisten factores internos que elevan la cautela, como reformas en discusión en ámbitos judiciales, laborales y económicos, con potencial para incrementar costos y frenar decisiones de inversión.

El sector empresarial identifica con claridad los pendientes. El estudio Perspectivas de la Alta Dirección en México 2026 de KPMG México muestra que 72% de las empresas considera prioritario fortalecer la confianza en el Estado de derecho. A ello se suma la necesidad de una revisión adecuada del T-MEC, señalada por 59% de los directivos, y el desafío de atraer inversión nacional y extranjera, mencionado por 53%.

Ventaja sin despegue

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS por su sigla en inglés) explica que México se ha beneficiado del nearshoring y de su integración manufacturera con Estados Unidos, pero esa ventaja aún no detona un ciclo sólido de inversión. El problema no es la falta de interés, sino la incertidumbre que frena decisiones de largo plazo.

Los especialistas del CSIS, Ryan Berg y Diego Marroquín Bitar, indican en su análisis que aunque México alcanzó niveles récord de inversión extranjera directa en 2025 (41,000 millones de dólares al tercer trimestre), la inversión total —que incluye capital privado, público y extranjero— cayó alrededor de 10% ese año.

La inversión privada retrocedió cerca de 2%, mientras que la inversión pública se desplomó más de 26%. En sectores críticos para el crecimiento, la contracción fue todavía mayor.

Esta brecha explica por qué las ventajas del país no se traducen en crecimiento de largo plazo. El capital externo llega, pero no se acompaña de inversión doméstica suficiente ni de gasto público que habilite infraestructura, energía y logística. El resultado es una economía integrada a Norteamérica, pero con una base de inversión frágil.

El CSIS añade que la incertidumbre regulatoria, fiscal y legal pesa tanto como los factores externos. Cuando las reglas parecen cambiantes y la aplicación de la ley luce débil, las empresas optan por retrasar proyectos, aun cuando México ofrezca costos competitivos y cercanía con el mercado estadounidense.

"México no carece de activos, acceso a mercados ni relevancia estratégica. Lo que le falta son condiciones de certidumbre suficientemente sólidas para impulsar un crecimiento sostenido de la inversión".

El Índice de Competitividad Regional 2026 del IMCO muestra que la capacidad de atraer y retener inversión no solo es limitada, sino profundamente desigual.

El estudio revela que ninguna región del país ofrece aún condiciones óptimas para sostener capital productivo de forma duradera. El Noreste lidera el ranking con 62.3 puntos sobre 100, impulsado por su base industrial y su mercado laboral formal. Aun así, su capacidad para retener inversión apenas alcanza niveles medios. En el resto del país, el panorama es más restrictivo.

La informalidad, la inseguridad y la debilidad en infraestructura reducen el impacto del capital, sobre todo en regiones del sur y sureste.

