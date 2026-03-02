Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Nvidia tiene 14 años de ventaja en IA; Amazon y Google aceleran para alcanzarla

Nvidia controla el 92% del mercado de chips de IA y generó casi 200,000 millones de dólares en 2025, mientras Amazon y Google impulsan alternativas propias para tener un pedazo del pastel.
lun 02 marzo 2026 02:00 PM
Amazon y Google apuntan al dominio de Nvidia
En la carrera por la IA, incluso pequeños porcentajes del mercado representan miles de millones, lo que explica la ofensiva de los gigantes de la nube. (Dado Ruvic/REUTERS)

A nivel mundial, prácticamente todos los grandes proyectos de IA comienzan con chips de Nvidia. Es la empresa líder del sector, pero Amazon y Google buscan enfrentar ese dominio y robar una porción del pastel para llevar miles de millones de dólares a sus arcas. Sin embargo, la empresa liderada por Jensen Huang les lleva 14 años de ventaja en el desarrollo de hardware y software.

Amazon comenzó a empaquetar miles de sus propios chips de IA en una red masiva de centros de datos informáticos en Indiana, donde están siendo utilizados por Anthropic, empresa de la que también es socia Google. No obstante, las cifras muestran a un claro dominador.

Nvidia, actualmente la empresa cotizada en bolsa más valiosa del mundo, aún controla el 92% del lucrativo mercado de chips especializados necesarios para desarrollar e implementar chatbots en línea, generadores de imágenes y otras tecnologías de IA, de acuerdo con datos IoT Analytics .

Publicidad

En 2025, sus ingresos por chips de IA se acercaron a los 200,000 millones de dólares y tan solo en el trimestre entre noviembre y enero registró ingresos récord de 68,100 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 73% en comparación con el año anterior.

"Sí, Nvidia controla un gran porcentaje del mercado, pero en este mercado, incluso pequeños porcentajes valen miles de millones", dijo Jordan Nanos, analista de SemiAnalysis, una empresa de investigación de centros de datos al New York Times.

En 2025, los ingresos de Amazon procedentes de su chip de inteligencia artificial, Trainium, alcanzaron "varios miles de millones", según declaró el director ejecutivo de la compañía, Andy Jassy, ​​en una reciente conferencia telefónica con inversores sobre resultados. En términos específicos, la tasa de ingresos anuales fue superior a 10,000 millones de dólares, un dato que demuestra la relevancia de esta industria.

Los chips de Google, llamados unidades de procesamiento tensorial (TPU), generaron ingresos de hasta 13,000 millones de dólares, como reveló Broadcom, empresa que colabora en la fabricación de los chips de Google.

Publicidad

Nvidia confía en su ecosistema

Marcio Aguiar, director de Enterprise para Nvidia en Latam, señala que si bien avanzan en los desarrollos de sus chips, lo hacen para evitar depender de Nvidia en sus operaciones de IA, pero considera difícil que lleguen a alcanzar su dominio, especialmente con clientes externos. “Google tiene su TPU más para uso propio que para oferta para clientes corporativos”, comenta en entrevista, donde agrega que el enfoque es de ser co-competidores.

Esta es una estrategia comercial en la que los rivales trabajan juntos para maximizar las ganancias o crear mercados nuevos y más grandes, en lugar de simplemente luchar por una mayor participación en un mercado más pequeño.

Sin embargo, Aguiar también defiende que para competir con Nvidia se necesita generar un ecosistema de hardware y optimización de software para dichos equipos, algo en lo que la empresa ha trabajado a lo largo de sus 33 años de historia.

“Eso toma tiempo, no es algo que es tan sencillo desarrollar todas esas plataformas de software”, apunta Aguiar, quien reconoce que si bien existe un camino recorrido donde las empresas competidoras pueden trabajar, señala su principal ventaja: “Desde 2012 hasta 2026 hemos desarrollado muchas capas de software”.

Por lo tanto, emparejar la carrera parece sumamente complejo para Amazon o Google. Desde 2017, Google ha alquilado sus TPU a otras empresas a través de sus servicios de computación en la nube y Anthropic, empresa fundada en 2020, fue la primera a la que le instaló sus chips en un centro de datos que no fuera propiedad de Google.

Amazon, por su parte, comenzó a trabajar en sus chips de IA unos tres años después que Google, y a pesar de que podría parecer un novato en el juego también tiene importantes asociaciones con Anthropic, para la cual adaptó una nueva versión de su chip, Trainium 2, para los centros de datos que se utilizan para entrenar e implementar IA.

Sin embargo, Nvidia no se queda atrás en este tipo de acuerdos. Muestra de ello es que la semana pasada anunció una inversión de 30,000 millones de dólares en OpenAI, mientras que la empresa utilizará gigavatios de capacidad de inferencia dedicada y 2 gigavatios de capacidad de entrenamiento en los sistemas Vera Rubin de Nvidia.

Por lo tanto, concluye Aguiar, a pesar de los avances tecnológicos de otras compañías, el valor de Nvidia se encuentra en su posición de pionero e innovador, pues incluso puede asumir los costos de inversión para la actualización de los chips, un proceso que ya se encuentra en proceso para las dos próximas generaciones de chips de IA y el cual implica inversiones de 5,000 millones de dólares, cada uno, sumas que representan alrededor de la mitad de las ganancias de Google o Amazon en sus divisiones de chips de IA.

Publicidad

Tags

Nvidia

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad