Revista Digital
Economía

México eleva su cartera de inversión a 406,800 millones de dólares

La actualización subió los proyectos a 2,539 y los empleos previstos a 1.6 millones en el periodo 2026-2030, de acuerdo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
mié 04 febrero 2026 01:05 PM
Marcelo Ebrard, secretario de Economía
El Plan México entra en una nueva fase con un mayor portafolio de inversión. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que la cartera de inversión de México pasó de 367,900 millones de dólares a 406,800 millones, resultado del trabajo de los comités estatales y de la coordinación con el gobierno federal para facilitar y acelerar los proyectos en cada entidad.

El portafolio consideraba 2,241 proyectos y la creación de 1.4 millones de empleos entre 2026 y 2030. Tras la actualización de la aportación de los estados, los proyectos aumentaron a 2,539 y la generación de empleo subió a 1.6 millones.

El incremento, explicó, fue resultado del trabajo directo de los comités de promoción de la inversión en cada entidad del país y de la coordinación con más de 1,000 participantes del sector público y privado. El objetivo es acelerar la inversión privada y complementar inversión pública que ya se anunció de 6 billones de pesos en infraestructura .

amador-zamora-plan-inversion
Economía

Hacienda anuncia plan para infraestructura con inversiones por 6 billones de pesos

El punto de partida fue enero de 2025, cuando se presentó el Plan México. Desde entonces, el país atravesó un entorno comercial más proteccionista y difícil de anticipar. En ese escenario, Ebrard subrayó dos resultados:

El primero, un récord de inversión extranjera en 2025 frente a años previos, de 41,000 millones de dólares entre enero y septiembre. El segundo, la capacidad de México para sostener su relación comercial con Estados Unidos y mantenerse como su principal socio exportador.

Ese desempeño, dijo, permitió que las exportaciones mexicanas siguieran al alza, en especial hacia Estados Unidos, y que el tratado comercial se mantuviera como eje de la relación.

Con ese respaldo, la atención se trasladó a la siguiente etapa del Plan México. El desarrollo territorial. Los polos de desarrollo se convirtieron en el foco de la reunión. Son 14 en total: siete ya están en construcción, cuatro iniciarán obras en las próximas semanas y tres más se sumarán a un proceso que arrancó hace apenas unos meses.

Las exportaciones mexicanas rompen récord en 2025, pero los principales sectores van en camino contrario
Economía

México logra récord exportador en 2025, pero el balance sectorial es agridulce

La estrategia también incluyó decisiones para proteger la planta productiva. Con apoyo del Congreso de la Unión, el gobierno ajustó aranceles para enfrentar prácticas desleales y proteger alrededor de 350,000 empleos. En paralelo, el sello Hecho en México ganó presencia global y se mostró como una prioridad que busca posicionar la producción nacional dentro y fuera del país.

La innovación apareció como otro pilar, pues el gobierno redujo los tiempos de registro de patentes de cinco años a uno y contabilizó 3,700 nuevos proyectos de innovación nacional. A través de Bancomext y con respaldo de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía, se destinarán recursos a empresas innovadoras.

Ebrard recordó que la innovación mexicana ya dejó huella en sectores clave, desde la televisión a color hasta la alerta sísmica, y que hoy sigue presente en desarrollos recientes como el concreto translúcido y las pruebas rápidas.

"Vamos bien y vamos a estar mejor", afirmó.

