México eleva su cartera de inversión a 406,800 millones de dólares

El incremento, explicó, fue resultado del trabajo directo de los comités de promoción de la inversión en cada entidad del país y de la coordinación con más de 1,000 participantes del sector público y privado. El objetivo es acelerar la inversión privada y complementar inversión pública que ya se anunció de 6 billones de pesos en infraestructura .

El punto de partida fue enero de 2025, cuando se presentó el Plan México. Desde entonces, el país atravesó un entorno comercial más proteccionista y difícil de anticipar. En ese escenario, Ebrard subrayó dos resultados:

El primero, un récord de inversión extranjera en 2025 frente a años previos, de 41,000 millones de dólares entre enero y septiembre. El segundo, la capacidad de México para sostener su relación comercial con Estados Unidos y mantenerse como su principal socio exportador.

Ese desempeño, dijo, permitió que las exportaciones mexicanas siguieran al alza, en especial hacia Estados Unidos, y que el tratado comercial se mantuviera como eje de la relación.

Con ese respaldo, la atención se trasladó a la siguiente etapa del Plan México. El desarrollo territorial. Los polos de desarrollo se convirtieron en el foco de la reunión. Son 14 en total: siete ya están en construcción, cuatro iniciarán obras en las próximas semanas y tres más se sumarán a un proceso que arrancó hace apenas unos meses.