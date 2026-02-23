Publicidad

Economía

Ebrard ve mejores perspectivas económicas y comerciales tras abatimiento de "El Mencho"

Para el secretario de Economía, el golpe refleja la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley y abre nuevas oportunidades para la confianza y la actividad económica en México.
lun 23 febrero 2026 11:16 AM
Marcelo Ebrard, secretario de Economía
Marcelo Ebrard reconoce el trabajo de la presidenta en materia de seguridad. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

El operativo que culminó con un golpe decisivo contra Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” no solo tuvo implicaciones en materia de seguridad. Para el gobierno mexicano, también envió una señal económica y comercial favorable hacia el exterior.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la acción demuestra que México hace valer el Estado de derecho y fortalece su posición internacional.

“Demuestra que nuestro país se está haciendo cumplir la ley y le abre muchas perspectivas a México muy favorables para nuestra vida cotidiana. Primero de seguridad. Y después económica y comercial. Hay un gran respeto en toda la región internacional”, señaló tras el lanzamiento de la plataforma InnovaFest 2026.

Las acciones del gobierno mexicano se dan en un momento clave para la relación con Estados Unidos, donde la seguridad se convirtió en uno de los principales factores que influyen en decisiones comerciales, inversiones y cooperación regional. Durante años, ha puesto el ojo sobre este tema para el clima de negocios.

Ebrard explicó que, tras el operativo, funcionarios y contrapartes estadounidenses expresaron reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las fuerzas armadas mexicanas. Ese respaldo, dijo, fortalece la percepción internacional sobre México como socio confiable en América del Norte.

"Entonces, creo que estamos en un muy buen momento".

En ese contexto, también destacó avances recientes en materia comercial. Recordó que los productos mexicanos que no cumplen con las reglas del tratado ahora enfrentan un arancel de 15%, por debajo del 25% previo, lo que reduce costos para exportadores nacionales y mejora su competitividad frente a otros países.

“Pagamos menos hoy que el viernes pasado”, resumió al explicar el ajuste tarifario.

