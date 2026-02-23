El PIB creció 1.8% al cierre de 2025 y superó la estimación preliminar

No obstante, durante todo 2025 el PIB creció apenas 0.8% respecto a 2024, uno de los desempeños más bajos desde la pandemia.

Por sectores, las actividades terciarias —que incluyen comercio y servicios— crecieron 2.1% anual en el cuarto trimestre, mientras que las primarias avanzaron 7.8%. En contraste, las actividades secundarias apenas aumentaron 0.3%, reflejando la fragilidad de la industria, particularmente la manufactura y la minería.

El impulso provino principalmente del dinamismo en servicios y de un mejor desempeño agrícola, lo que compensó la debilidad estructural del sector industrial.

Diciembre sorprendió al alza

Por su parte, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) mostró un crecimiento anual de 3.3% en diciembre, por encima del consenso del mercado. En términos desestacionalizados, el avance fue de 2.4% anual y 0.4% mensual.

El mejor desempeño del último mes del año ayudó a explicar la revisión al alza del PIB trimestral y confirmó que el cierre fue menos frágil de lo anticipado.