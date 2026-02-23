Déficit comercial de 1.23 billones desafía aranceles de Trump; solo se reacomoda

La Corte Suprema frenó el esquema bajo la IEEPA y que sostenía alrededor de 60% de los ingresos arancelarios, esto al cuestionar el uso de facultades de emergencia para política comercial. La respuesta de la Casa Blanca llegó casi de inmediato, porque Trump anunció un nuevo plan arancelario con la Sección 122 de la Ley de Comercio ante déficits “grandes y graves” en la balanza de pagos de Estados Unidos.

Primero contempló tarifas de 10% y después ajustes cercanos a 15% . México y Canadá quedaron fuera cuando los productos cumplen con el T-MEC, junto con bienes que Washington clasifica como esenciales para su economía.

En la justificación oficial del nuevo programa, el propio presidente insistió en el mismo diagnóstico. Estados Unidos mantiene un déficit comercial sustancial y persistente que, según su declaración, creció más de 40% en cinco años hasta rondar 1.20 billones de dólares en 2024 y permaneció casi en ese nivel en 2025. Para la administración, ese desequilibrio provoca problemas de fondo en los pagos internacionales del país.

Analistas sostienen que Trump incurre otra vez en una interpretación equivocada de la ley, pues el déficit comercial y el déficit de la balanza de pagos corresponden a fenómenos económicos diferentes.