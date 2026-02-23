Déficit comercial de 1.23 billones desafía aranceles de Trump; solo se reacomoda

El déficit cambia de rostro
Los aranceles impulsados por Trump no redujeron el déficit total. Lo que sí cambió fue la distribución geográfica del desequilibrio. Entre los tres principales socios comerciales de Estados Unidos, México, Canadá y China, solo México registró un aumento en el déficit estadounidense.
El saldo negativo con México pasó de 171,809 millones de dólares en 2024 a 196,913 millones en 2025. El incremento de 25,104 millones colocó al país como el quinto con mayor crecimiento absoluto del déficit estadounidense.
En contraste, Estados Unidos redujo su déficit con China en 93,330 millones de dólares y con Canadá en 16,894 millones.
Economías asiáticas y europeas ganaron terreno dentro de esa nueva repartición. El déficit de Taiwán se elevó en 78,816 millones de dólares y Vietnam en 72,829 millones. Irlanda y Tailandia lo ampliaron con aumentos de 27,453 y 26,247 millones, respectivamente.
En el total global, China sigue encabezando el déficit bilateral con 202,070 millones de dólares, equivalente a 16.3% del déficit total de bienes. México ya apare muy cerca con 196,910 millones y una participación de 15.9%. Vietnam aportó otros 178,180 millones, cerca de 14.4%. En conjunto, los tres socios explicaron casi la mitad del déficit manufacturero estadounidense durante el año.
El saldo negativo se concentra en electrónica, maquinaria, equipo de transporte y bienes intermedios industriales. Estados Unidos depende de importaciones en esos sectores para sostener su producción y consumo interno. Taiwán registró déficits por 146,760 millones de dólares, Irlanda por 114,200 millones y Alemania por 73,050 millones, todos ligados a cadenas tecnológicas y farmacéuticas globales.