Seis bancos ya comparten información para prevenir casos de lavado de dinero: así funciona Veradat

Veradat, el sistema para prevenir casos de lavado, ya tiene seis bancos operando

La Asociación de Bancos de México (ABM) estima que los más de 50 bancos que operan en el país puedan estar en la plataforma en un plazo máximo de 12 meses.
lun 23 febrero 2026 01:42 PM
Seis bancos ya están suscritos al sistema con el que buscan tener mayor colaboración entre bancos. (selensergen/Getty Images/iStockphoto)

Los bancos están poniendo en marcha el plan con el que buscan evitar un nuevo señalamiento por lavado de dinero.

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que ya hay seis bancos operando en Veradat, una iniciativa que anunciaron en octubre del año pasado, con el que se busca el intercambio de información entre bancos, que les permita identificar operaciones inusuales.

"Ya hay seis bancos grandes operando este sistema y se está trabajando activamente para incrementar su utilización y que toda la banca lo adopte en un plazo de 12 meses", dijo Emilio Romano, presidente de la ABM.

Los bancos que ya son parte de Veradat son Santander, Compartamos Banco, Banamex, Scotiabank, BBVA y Bank of America; el resto de los bancos están en un proceso de incorporación.

Emilio Romano añadió que Veradat es un sistema en el que los bancos van a intercambiar información para conocer, prevenir y actuar actuar de manera ágil ante casos potenciales de lavado de dinero; todo esto sin transmitir datos sensibles de los clientes.

Estamos trabajando de manera muy activa para que se pueda incrementar su utilización para que podamos contar con ya una operación plena de esta red de comunicación entre la banca en México para prevención de actividades ilícitas
Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México

Romano destacó la importancia de tener en funcionamiento este sistema y dijo que en términos de costos, la ABM no hizo inversiones para ponerlo en marcha.

"Cada banco está adquiriendo los servicios de manera independiente", aseguró. "Nosotros no invertimos nada en la ABM, es un proveedor independiente que nosotros seleccionamos por la calidad de su producto y cada banco está suscrito y está pagando su cuota".

Actualmente lo que los bancos reciben es información por parte de las autoridades o de algún banco y analizar a ese cliente o esas operaciones les toma tiempo analizarlo, por lo que Veradat agilizaría este proceso.

"Estamos buscando poder retomar el actuar de manera oportuna y de manera ágil para poder evitar que esto se dé cuando el la transacción está llevándose a cabo, no después de que se dio a cabo", dijo Romano.

Consultado aparte sobre este proyecto, Juan Antonio Pérez Simón, director general de Bankaool, dijo que los bancos aportarán a Veradat dinero en función de su tamaño por número de activos.

El año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió 27.6 millones de reportes sobre actividades inusuales, relevantes y preocupantes en el sistema financiero.

Las actividades relevantes ocurren cuando un cliente hace una operación en efectivo, metales amonedados o cheques de viajero por 10,000; por 7,500 o 5,000 dólares desde Estados Unidos. 13.7 millones de estas operaciones ocurrieron en 2025, lo que representó una disminución de 11%.

De las operaciones inusuales, se detectaron 391,342 reportes el año pasado, lo que significó un aumento de 22% en comparación con 2024.

Estas operaciones inusuales se refieren a las actividades, conductas o comportamientos de los cliente o usuarios que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras.

Sobre las operaciones preocupantes, la UIF reportó 918 reportes, un aumento de 11% respecto a 2024. Esto se refiere a las actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y demás sujetos obligados.

Adicional a Veradat, el 90% de los bancos ya firmó un código de mejores prácticas que tiene 12 reglas bajo las que se establecen los parámetros estrictos para prevenir casos de lavado de dinero.

"Estamos esperando a que los últimos bancos firmen y con esto pues, eh, nos da mucho gusto que la banca misma se está autorregulando para llevar a un nivel más alto todavía el estándar para proteger en la banca", dijo Romano.

Estas acciones ocurren luego de que el año pasado, dos bancos y una casa de bolsa fueron señalados por el gobierno de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y colaboración con cárteles de la droga, a quienes tiene catalogados como asociaciones terroristas.

Se trató del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien el gobierno mexicano -con ayuda del gobierno de Estados Unidos- abatió a su líder, Nemesio Oseguera este 22 de febrero.

