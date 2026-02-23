Seis bancos ya comparten información para prevenir casos de lavado de dinero: así funciona Veradat

El año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió 27.6 millones de reportes sobre actividades inusuales, relevantes y preocupantes en el sistema financiero.
Las actividades relevantes ocurren cuando un cliente hace una operación en efectivo, metales amonedados o cheques de viajero por 10,000; por 7,500 o 5,000 dólares desde Estados Unidos. 13.7 millones de estas operaciones ocurrieron en 2025, lo que representó una disminución de 11%.
De las operaciones inusuales, se detectaron 391,342 reportes el año pasado, lo que significó un aumento de 22% en comparación con 2024.
Estas operaciones inusuales se refieren a las actividades, conductas o comportamientos de los cliente o usuarios que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras.
Sobre las operaciones preocupantes, la UIF reportó 918 reportes, un aumento de 11% respecto a 2024. Esto se refiere a las actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y demás sujetos obligados.
Adicional a Veradat, el 90% de los bancos ya firmó un código de mejores prácticas que tiene 12 reglas bajo las que se establecen los parámetros estrictos para prevenir casos de lavado de dinero.
"Estamos esperando a que los últimos bancos firmen y con esto pues, eh, nos da mucho gusto que la banca misma se está autorregulando para llevar a un nivel más alto todavía el estándar para proteger en la banca", dijo Romano.
Estas acciones ocurren luego de que el año pasado, dos bancos y una casa de bolsa fueron señalados por el gobierno de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y colaboración con cárteles de la droga, a quienes tiene catalogados como asociaciones terroristas.
Se trató del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien el gobierno mexicano -con ayuda del gobierno de Estados Unidos- abatió a su líder, Nemesio Oseguera este 22 de febrero.