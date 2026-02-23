Seis bancos ya comparten información para prevenir casos de lavado de dinero: así funciona Veradat

Los bancos que ya son parte de Veradat son Santander, Compartamos Banco, Banamex, Scotiabank, BBVA y Bank of America; el resto de los bancos están en un proceso de incorporación.

Emilio Romano añadió que Veradat es un sistema en el que los bancos van a intercambiar información para conocer, prevenir y actuar actuar de manera ágil ante casos potenciales de lavado de dinero; todo esto sin transmitir datos sensibles de los clientes.

Estamos trabajando de manera muy activa para que se pueda incrementar su utilización para que podamos contar con ya una operación plena de esta red de comunicación entre la banca en México para prevención de actividades ilícitas Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México

Romano destacó la importancia de tener en funcionamiento este sistema y dijo que en términos de costos, la ABM no hizo inversiones para ponerlo en marcha.

"Cada banco está adquiriendo los servicios de manera independiente", aseguró. "Nosotros no invertimos nada en la ABM, es un proveedor independiente que nosotros seleccionamos por la calidad de su producto y cada banco está suscrito y está pagando su cuota".

Actualmente lo que los bancos reciben es información por parte de las autoridades o de algún banco y analizar a ese cliente o esas operaciones les toma tiempo analizarlo, por lo que Veradat agilizaría este proceso.

"Estamos buscando poder retomar el actuar de manera oportuna y de manera ágil para poder evitar que esto se dé cuando el la transacción está llevándose a cabo, no después de que se dio a cabo", dijo Romano.

Consultado aparte sobre este proyecto, Juan Antonio Pérez Simón, director general de Bankaool, dijo que los bancos aportarán a Veradat dinero en función de su tamaño por número de activos.