Revista Digital
Economía

La disputa de los bancos ahora está en la app

Los bancos digitales y tradicionales han apostado por la renovación tecnológica y esto ha implicado inversiones de casi 10,000 millones de dólares en distintos plazos.
vie 20 febrero 2026 10:30 AM
La nueva batalla de bancos, fintech y sofipos está en el celular: por qué compiten por tener la mejor app
Los bancos han anunciado inversiones desde el año pasado a un horizonte de 2030. (FG Trade Latin/Getty Images)

Los bancos tradicionales, las fintechs y las Sofipos han apostado por la sencillez de su interfaz para ganar clientes, pero lograr esta buena experiencia de usuario requiere de inversiones de dinero, que las empresas han anunciado en un horizonte de hasta cinco años.

Un estudio de Paymentology señala que los usuarios buscan experiencias cada vez más ágiles, móviles y adaptadas a sus necesidades, incluyendo recompensas personalizadas.

Durante el año pasado, distintos jugadores como BBVA México, Openbank, Stori y Ualá anunciaron, en conjunto, inversiones por cerca de 10,000 millones de dólares en tecnología. Algunos desplegarán esta inversión hasta 2030. Este flujo de recursos se ha concentrado primordialmente en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y la capacidad de captación masiva de depósitos.

"La experiencia digital, la seguridad y la simplicidad operativa pasan a ser elementos decisivos para la adopción y fidelización de clientes, especialmente entre nuevas generaciones", comentó en entrevista Alejandro del Río, director regional para Latinoamérica de Paymentology.

"Es por ello que el sector exige nuevas soluciones que se adapten rápidamente, procesen pagos en tiempo real, se integren con billeteras digitales, permitan lanzar productos personalizados y funcionen eficientemente en múltiples países y monedas", apuntó.

La adquisición de bancos por empresas de tecnología (como Covalto, Ualá o Bankaool), las aprobación de nuevas licencias bancarias (como Bineo, Openbank, Hey Banco, Revolut y Plata) y las solicitudes de Sofipos para migrar a banco como el caso de Nu, Klar o Finsus, solo están evidenciando la tendencia de un negocio 100% digital. Hasta los bancos tradicionales, que tuvieron liderazgo en el mercado, han tenido que lanzar nuevas apps o mejorar la existente.

Es el caso de Banco Azteca, que en los próximos días estará lanzando una actualización de su app, una aplicación que ha sido premiada en el pasado por su seguridad y diseño. También está el caso de BBVA México, que implementando Inteligencia Artificial, busca dar una experiencia más personalizada a los clientes. Aunque en un inicio este cambio no gustó a todos los usuarios, este banco se mantiene como uno de los líderes con más de 27 millones de clientes.

BanCoppel confirmó una inversión quinquenal de 80,000 millones de pesos, asignando para el ejercicio fiscal de 2026 un presupuesto de 14,300 millones de pesos destinados a la digitalización de sus servicios bancarios y la apertura de sucursales físicas.

A pesar de los anuncios que hacen las empresas en tecnología, no desglosan el porcentaje que se destina a las aplicaciones.

"Las organizaciones que tendrán ventaja en el mercado serán aquellas que combinen una mentalidad digital, experimentación ágil y uso inteligente de datos con infraestructuras modernas. Esto les permitirá lanzar, ajustar y expandir productos de forma eficiente", destaca Paymentology.

Aplicaciones sin fricción

La apuesta de los bancos digitales está no solo en lanzar una buena app o en los productos. Carlos Valderrama, cofundador de Legal Paradox, señala que si un banco digital o tradicional no hace un buen onboarding y una buena experiencia, la fricción de los clientes provocará que migre hacia otras soluciones.

Para los bancos digitales, tener controles en tiempo real, mayor seguridad y escalabilidad, capacidades difíciles de replicar en sistemas legacy sin altos costos operativos les dan una ventaja frente a los bancos tradicionales.

"La modernización tecnológica se vuelve así un factor clave para sostener la innovación y la competitividad", señala Paymentology.

Moody's Local, un área de investigación dentro de la agencia, considera que este año seguirán llegando nuevas licencias de bancos que operan de manera digital, lo que se verá acompañado de un robustecimiento en la regulación en materia de prevención de lavado de dinero, refuerzo de controles bancarios y procesos de supervisión reforzada tras sanciones realizadas por una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

"A pesar de una mayor penetración de crédito en el sistema financiero mexicano y la incursión de nuevos jugadores digitales, se espera observar una consolidación de la banca en los próximos años", destacó.

