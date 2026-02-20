La nueva batalla de bancos, fintech y sofipos está en el celular: por qué compiten por tener la mejor app

"La experiencia digital, la seguridad y la simplicidad operativa pasan a ser elementos decisivos para la adopción y fidelización de clientes, especialmente entre nuevas generaciones", comentó en entrevista Alejandro del Río, director regional para Latinoamérica de Paymentology.

"Es por ello que el sector exige nuevas soluciones que se adapten rápidamente, procesen pagos en tiempo real, se integren con billeteras digitales, permitan lanzar productos personalizados y funcionen eficientemente en múltiples países y monedas", apuntó.

La adquisición de bancos por empresas de tecnología (como Covalto, Ualá o Bankaool), las aprobación de nuevas licencias bancarias (como Bineo, Openbank, Hey Banco, Revolut y Plata) y las solicitudes de Sofipos para migrar a banco como el caso de Nu, Klar o Finsus, solo están evidenciando la tendencia de un negocio 100% digital. Hasta los bancos tradicionales, que tuvieron liderazgo en el mercado, han tenido que lanzar nuevas apps o mejorar la existente.

Es el caso de Banco Azteca, que en los próximos días estará lanzando una actualización de su app, una aplicación que ha sido premiada en el pasado por su seguridad y diseño. También está el caso de BBVA México, que implementando Inteligencia Artificial, busca dar una experiencia más personalizada a los clientes. Aunque en un inicio este cambio no gustó a todos los usuarios, este banco se mantiene como uno de los líderes con más de 27 millones de clientes.

BanCoppel confirmó una inversión quinquenal de 80,000 millones de pesos, asignando para el ejercicio fiscal de 2026 un presupuesto de 14,300 millones de pesos destinados a la digitalización de sus servicios bancarios y la apertura de sucursales físicas.

A pesar de los anuncios que hacen las empresas en tecnología, no desglosan el porcentaje que se destina a las aplicaciones.

"Las organizaciones que tendrán ventaja en el mercado serán aquellas que combinen una mentalidad digital, experimentación ágil y uso inteligente de datos con infraestructuras modernas. Esto les permitirá lanzar, ajustar y expandir productos de forma eficiente", destaca Paymentology.