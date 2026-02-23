Publicidad

Economía

Trump arremete de nuevo contra la Corte Suprema por fallo sobre aranceles

El presidente de Estados Unidos dijo que la decisión de la Corte fue "ridícula, estúpida y muy divisiva a nivel internacional".
lun 23 febrero 2026 08:09 AM
Donald Trump
Sin dar una explicación clara, el presidente Donald Trump aseveró: "Puedo usar Licencias para hacer cosas absolutamente 'terribles' a otros países, especialmente a aquellos que nos han ESTADO ESTAFANDO durante muchas décadas". (MANDEL NGAN/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió el lunes con una serie de insultos contra la Corte Suprema, y afirmó que el "estúpido" fallo con el que acotó su política arancelaria le dio en realidad más poderes.

Trump dijo que la decisión de la Corte fue "ridícula, estúpida y muy divisiva a nivel internacional", en una publicación en su plataforma Truth Social. Ese tribunal determinó el viernes que el mandatario no tiene la autoridad para imponer aranceles generales.

Sin dar una explicación clara, Trump aseveró: "Puedo usar Licencias para hacer cosas absolutamente 'terribles' a otros países, especialmente a aquellos que nos han ESTADO ESTAFANDO durante muchas décadas".

El republicano también amenazó con fuertes aumentos en los aranceles a las importaciones procedentes de países que decidan "jugar" con los impuestos aduaneros.

"Cualquier país que quiera 'jugar' con la ridícula decisión de la Corte Suprema, especialmente aquellos que han 'estafado' a EU durante años, e incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y peor, que el que aceptaron hace muy poco", publicó Trump en las redes sociales.

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró el domingo que Washington pretende mantener sus acuerdos comerciales con la Unión Europea, China y otros países a pesar del fallo de la Corta Suprema del viernes sobre los aranceles.

"Estamos manteniendo conversaciones activas con ellos (nuestros socios comerciales). Queremos que entiendan que estos acuerdos serán buenos. Tenemos la intención de cumplirlos. Esperamos que nuestros socios los cumplan", dijo en la mañana del domingo en el programa "Face the Nation" de CBS.

En ABC, aclaró que la reunión prevista para abril entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, no tenía como objetivo "una disputa comercial".

"Se trata de mantener la estabilidad, garantizar que respeten su parte del acuerdo y compren productos agrícolas estadounidenses, Boeings y otros bienes, y garantizar que nos envíen las tierras raras que necesitamos", explicó. "Si hay áreas para un mayor acuerdo, las encontraremos".

El viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló gran parte de los aranceles impuestos por Trump.

Como reacción, el mandatario aumentó el sábado el arancel global de su país del 10% al 15% , que entrará en vigor el 24 de febrero por un período de 150 días, con exenciones sectoriales.

"Es importante comprender que, a lo largo de los años, el Congreso ha delegado una enorme autoridad en el presidente en materia de aranceles", argumentó Greer en CBS.

Con información de AFP

