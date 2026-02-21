Publicidad

Economía

Trump aumentará los nuevos aranceles globales de EU de 10 a 15%

El presidente de Estados Unidos anunció que la aplicación de estos aranceles entra en vigor de forma inmediata.
sáb 21 febrero 2026 10:55 AM
Donald Trump_20 de febrero de 2026
Donald Trump mantiene políticas comerciales proteccionistas. (Foto: MANDEL NGAN/AFP)

Donald Trum, presidente de Estados Unidos, anunció que elevará el arancel global de Estados Unidos del 10% al 15% con efecto inmediato, tras el importante revés que la Corte Suprema le propinó el viernes a su agresiva política comercial, considerada en gran medida ilegal.

"Como presidente de los Estados Unidos de América, aumentará, con efecto inmediato, los aranceles globales del 10% (...) al nivel totalmente autorizado y legal del 15%", escribió en su red Truth Social.

Este aumento se basa en una "revisión exhaustiva" del fallo del máximo tribunal estadounidense, declaró, denunciando una vez más esa decisión como "ridícula" y "extraordinariamente antiestadounidense".

El viernes, el presidente anunció desde el Despacho Oval la firma de una orden ejecutiva que imponía un nuevo arancel global del 10%.

El nuevo arancel estaba previsto para entrar en vigor el 24 de febrero por un período de 150 días, con exenciones sectoriales, en particular para la industria farmacéutica y para los bienes que ingresen a Estados Unidos en virtud del acuerdo con México y Canadá, según declaró la Casa Blanca en un comunicado de prensa.

Esta nueva tasa se aplica a los países o bloques que han firmado acuerdos comerciales con Washington, como la Unión Europea (UE), Japón, Corea del Sur y Taiwán, que, por ejemplo, acordaron un arancel máximo del 15%.

Controles y contrapesos

El viernes, los principales socios comerciales de Estados Unidos recibieron la decisión del Tribunal Supremo con interés, pero con cautela.

El presidente francés, Emmanuel Macron, sufrió el fracaso y afirmó que era "bueno" tener "controles y contrapesos en las democracias".

"Queremos seguir exportando (...) y hacerlo bajo las normas más justas posibles (...) y no estar sujetos a decisiones unilaterales", declaró Macron el sábado, añadiendo que es necesario un enfoque sereno.

Según el fallo judicial, emitido por una mayoría de seis de los nueve jueces, Trump no puede justificar estos aranceles alegando una emergencia económica.

Esta opinión contundente es aún más notable dado que la Corte Suprema está compuesta principalmente por jueces conservadores y se ha alineado repetidamente con el Partido Republicano.

Trump impuso estos aranceles basados ​​en una ley de 1977 que, en teoría, autoriza al poder ejecutivo a actuar en el ámbito económico sin la aprobación previa del Congreso cuando se identifica una "emergencia económica".

Sin embargo, según el presidente del tribunal supremo, John Roberts, el jefe de Estado debe "demostrar una clara autorización del Congreso" para implementar los aranceles.

Reembolsos

El fallo allana el camino para posibles reembolsos de aranceles ya pagados por las empresas.

El viernes, Trump enfatizó que este tema "no ha sido abordado" por la Corte y predijo que ocupará los tribunales durante años.

Los aranceles recaudados por las autoridades estadounidenses y afectados por la decisión de la Corte Suprema superaron los 130,000 millones de dólares en 2025, según analistas.

Uno de los jueces disidentes, Brett Kavanaugh, justificó su postura afirmando que la decisión "no dice nada sobre cómo debería proceder el gobierno para reembolsar las millas de millones recaudados". Será un caos, advirtió.

Anunciados en abril, los aranceles afectaban a países con los que Estados Unidos tenía un déficit comercial, y el presidente estadounidense los consideró una herramienta para reequilibrar la situación.

Su objetivo también era proporcionar recursos adicionales al gobierno federal para compensar los recortes de impuestos.

