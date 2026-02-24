La inflación se acelera a 3.92% anual en la primera quincena de febrero

La inflación en México volvió a acelerarse en la primera quincena de febrero. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento quincenal de 0.25%, con lo que la tasa anual se ubicó en 3.92%, por encima del 3.74% observado en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El reporte señala que el índice subyacente —que excluye bienes y servicios con precios más volátiles— avanzó 0.22% quincenal y alcanzó una tasa anual de 4.52%, superior al 3.63% registrado un año antes. Este componente sigue mostrando mayor persistencia en las presiones inflacionarias.