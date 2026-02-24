La inflación se acelera a 3.92% anual en la primera quincena de febrero

Dentro del subyacente, las mercancías aumentaron 0.20% y los servicios 0.24% en la quincena. A tasa anual, los alimentos, bebidas y tabaco reportaron un incremento de 6.28%, mientras que los servicios educativos subieron 6.05% y restaurantes y servicios de alojamiento 7.22%, reflejando presiones en el sector servicios.

En el componente no subyacente, los precios crecieron 0.32% quincenal, aunque su variación anual se moderó a 1.92%. Destacó el repunte de frutas y verduras, con un alza de 2.10% en la quincena, mientras que energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 0.01%.

Entre los productos con mayor incidencia al alza estuvieron el jitomate, la papa y otros tubérculos, así como el tomate verde y el limón. En contraste, bajaron los precios de desodorantes personales, calabacita, pollo y cebolla.

Además, el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo aumentó 0.29% quincenal y 3.71% anual, ligeramente por encima del mismo periodo de 2025.

Con este resultado, la inflación se mantiene dentro del rango objetivo del Banco de México de 3% +/- un punto porcentual, aunque el comportamiento del componente subyacente sugiere que las presiones en servicios y alimentos procesados aún no ceden por completo.