Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas: 5.5 bdp en PIB bajo presión del crimen

Infraestructura crítica y cadenas productivas

Jalisco aparece como “polo tecnológico y logístico” y sobresale en sus exportaciones manufactureras. De acuerdo con datos del Inegi en el tercer trimestre de 2025 exportó 13,543.6 mdd en manufacturas (más 290.4 mdd agropecuarios). En atracción de proyectos, el propio gobierno estatal promociona a la entidad como la próxima “capital de semiconductores” y reportó una bolsa de 2,758 mdd en inversiones asociadas al sector en 2024.

En Guanajuato, por ejemplo, la disputa en torno a nodos energéticos como Salamanca —zona estratégica por la presencia de refinería y ductos— vincula la violencia con el robo de combustible y la extorsión, lo que amplifica el impacto hacia proveedores, transporte y comercio local.

En Michoacán, donde la agroindustria del aguacate es uno de los principales motores económicos, la extorsión ha sido documentada como un mecanismo de control territorial que actúa como un “impuesto informal” sobre productores y comercializadores.

Y en Tamaulipas, el robo a transporte de carga en corredores fronterizos incide directamente en cadenas de suministro orientadas a exportación.

El efecto no siempre se traduce en cancelaciones masivas de inversión, pero sí en mayor cautela. Como ha documentado previamente Expansión, empresas en diversas regiones del país destinan porcentajes crecientes de su gasto operativo a seguridad privada, monitoreo y protección logística.

La Universidad Nacional Autónoma de México ha advertido que la violencia criminal no solo genera costos directos, sino que también reproduce desigualdades al distorsionar mercados locales y debilitar la competencia. Según el Índice de Paz México 2025, la violencia en el país tuvo un impacto económico de 4.5 billones de pesos en 2024, equivalente a 18% del PIB nacional, con un costo per cápita de 33,905 pesos.

“Todas las empresas tienen que destinar más recursos a estos temas. Eso distrae recursos de actividades productivas y afecta decisiones de inversión”, señaló.