Economía

El PIB de México creció 0.8% en 2025, uno de los desempeños más bajos desde la pandemia

La economía creció 1.8% en el cuarto trimestre, por encima del 1.6% estimado inicialmente.
lun 23 febrero 2026 07:52 AM
PIB mexico 2025 inegi cifra revisada
El repunte de diciembre y el dinamismo en servicios explicaron el ajuste al alza del crecimiento trimestral, mientras la industria mantuvo un avance marginal.
 (iStock)

Durante todo 2025 el PIB creció 0.8% respecto a 2024, uno de los desempeños más bajos desde la pandemia.

La economía mexicana cerró 2025 con un desempeño ligeramente mejor a la estimación preliminar del Inegi, aunque el ajuste no modifica el diagnóstico de bajo crecimiento. El instituto revisó al alza el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre, de 1.6% en la estimación oportuna a 1.8% en el dato revisado.

En términos trimestrales y con cifras desestacionalizadas, el PIB avanzó 0.9% frente al tercer trimestre, cuando la actividad había registrado una contracción de -0.1%. Con ello, la economía logró un rebote técnico hacia el cierre del año y evitó profundizar la desaceleración.

Por sectores, las actividades terciarias —que incluyen comercio y servicios— crecieron 2.1% anual en el cuarto trimestre, mientras que las primarias avanzaron 7.8%. En contraste, las actividades secundarias apenas aumentaron 0.3%, reflejando la fragilidad de la industria, particularmente la manufactura y la minería.

El impulso provino principalmente del dinamismo en servicios y de un mejor desempeño agrícola, lo que compensó la debilidad estructural del sector industrial.

Diciembre sorprendió al alza

Por su parte, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) mostró un crecimiento anual de 3.3% en diciembre, por encima del consenso del mercado. En términos desestacionalizados, el avance fue de 2.4% anual y 0.4% mensual.

El mejor desempeño del último mes del año ayudó a explicar la revisión al alza del PIB trimestral y confirmó que el cierre fue menos frágil de lo anticipado.

Producto Interno Bruto (PIB) Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía

