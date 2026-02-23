El PIB de México creció 0.8% en 2025, uno de los desempeños más bajos desde la pandemia

Durante todo 2025 el PIB creció 0.8% respecto a 2024, uno de los desempeños más bajos desde la pandemia.

La economía mexicana cerró 2025 con un desempeño ligeramente mejor a la estimación preliminar del Inegi, aunque el ajuste no modifica el diagnóstico de bajo crecimiento. El instituto revisó al alza el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre, de 1.6% en la estimación oportuna a 1.8% en el dato revisado.

En términos trimestrales y con cifras desestacionalizadas, el PIB avanzó 0.9% frente al tercer trimestre, cuando la actividad había registrado una contracción de -0.1%. Con ello, la economía logró un rebote técnico hacia el cierre del año y evitó profundizar la desaceleración.