El fondo de emergencia de los estados opera con solo 17% de su máximo histórico

Una nueva estrategia del gobierno federal para enfrentar los menores recursos para los estados, la falta de ingresos públicos excedentes petroleros y los menores ingresos extra por impuestos, permean el blindaje financiero de los 32 estados de la República Mexicana.

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) no se recupera después de reportar bajas desde 2019. Cifras al cierre de 2025 reportan un saldo de 12,833 millones de pesos, lo que representa un incremento, en términos nominales, de 1,185 millones frente a 2024, refieren cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sin embargo, este monto apenas representa 17% de lo que el fondo llegó a tener cómo máximo histórico.

El FEIEF reportó su mayor nivel en 2018, cuando llegó a sumar 76,348 millones de pesos. En ese entonces, su principal fuente de robustez se explicaba por los ingresos petroleros excedentes.

La trayectoria de este fondo cambió a partir de 2019, cuando comenzó su descenso hasta llegar a mínimos en 2024. El menor crecimiento económico, incluida la caída del PIB en 2020 por la pandemia, representó un boquete en los ingresos programados por impuestos y por petróleo que afectó la transferencia de recursos para los estados, vía participaciones, loy que fueron compensados con este fondo de emergencia.