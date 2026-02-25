Portugal, Bolivia y Alemania se preocupan por la seguridad en México durante el Mundial

También te cuentan los detalles más importantes de estos temas:

- En un año, EU y México dieron tiros de precisión para cercar a “El Mencho” y al CJNG

- Comida para varios días, un altar y habitaciones lujosas tiene el último escondite de “El Mencho”

- Ocho de cada 10 empresas resultaron afectadas en Jalisco tras muerte de “El Mencho”

- La Corte reactiva orden de aprehensión en contra de Francisco García Cabeza de Vaca

- Ocho estados arrancan restauración ambiental en 9.2 millones de hectáreas en el occidente de México

