En este episodio, Puri Lucena y Eréndira Reyes platican sobre el impacto que ha tenido el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ya que además de afectar a empresas a nivel local y nacional, despertó preocupación en la Federación Portuguesa de Fútbol, la Federación Boliviana de Fútbol y funcionarios de gobierno de Alemania, países que participarán en el Mundial de Futbol, del que es sede nuestro país.
Portugal, Bolivia y Alemania se preocupan por la seguridad en México durante el Mundial
Federaciones de futbol y funcionarios de gobierno están atentos a la evolución de la situación en nuestro país. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 25 febrero 2026 06:10 AM
Publicidad
También te cuentan los detalles más importantes de estos temas:
- En un año, EU y México dieron tiros de precisión para cercar a “El Mencho” y al CJNG
- Comida para varios días, un altar y habitaciones lujosas tiene el último escondite de “El Mencho”
- Ocho de cada 10 empresas resultaron afectadas en Jalisco tras muerte de “El Mencho”
- La Corte reactiva orden de aprehensión en contra de Francisco García Cabeza de Vaca
- Ocho estados arrancan restauración ambiental en 9.2 millones de hectáreas en el occidente de México
Publicidad
Newsletter
Publicidad