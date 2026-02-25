Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Expansión Daily

Portugal, Bolivia y Alemania se preocupan por la seguridad en México durante el Mundial

Federaciones de futbol y funcionarios de gobierno están atentos a la evolución de la situación en nuestro país. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 25 febrero 2026 06:10 AM

En este episodio, Puri Lucena y Eréndira Reyes platican sobre el impacto que ha tenido el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ya que además de afectar a empresas a nivel local y nacional, despertó preocupación en la Federación Portuguesa de Fútbol, la Federación Boliviana de Fútbol y funcionarios de gobierno de Alemania, países que participarán en el Mundial de Futbol, del que es sede nuestro país.

Publicidad

También te cuentan los detalles más importantes de estos temas:

- En un año, EU y México dieron tiros de precisión para cercar a “El Mencho” y al CJNG

- Comida para varios días, un altar y habitaciones lujosas tiene el último escondite de “El Mencho”

- Ocho de cada 10 empresas resultaron afectadas en Jalisco tras muerte de “El Mencho”

- La Corte reactiva orden de aprehensión en contra de Francisco García Cabeza de Vaca

- Ocho estados arrancan restauración ambiental en 9.2 millones de hectáreas en el occidente de México

Publicidad

Tags

Podcast Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad