Televisa termina la fusión de Izzi y Sky: reportará sus estados en una sola operación

Con el movimiento, Televisa ahora presentará estados financieros consolidados que reflejarán en una sola operación el desempeño de los servicios fijos residenciales, empresariales y satelitales.

La compañía no detalló si la integración de los activos dará lugar a una nueva marca ni precisó cuál de los nombres comerciales encabezará la oferta de servicios tras la reestructura. La operación está liderada actualmente por Francisco Valim.

“El proceso de reestructuración e integración de nuestros negocios de cable y Sky que inició en el segundo trimestre de 2024,concluyó sustancialmente en el cuarto trimestre de 2025, y resultó en una estructura de costos operativos consolidada entre estos dos negocios”, aseguró la compañía en su reporte financiero.

Este cambio en nuestra información por segmentos es resultado de cambios organizacionales que integraron las operaciones de nuestros negocios de cable y Sky en un único negocio, y a la función que ahora desempeña el equipo directivo para analizar los resultados de nuestra operación, tomar decisiones y asignarle recursos como un único negocio”, explicó la compañía en su reporte financiero.