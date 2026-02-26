Publicidad

Televisa termina la fusión de Izzi y Sky: reportará sus estados en una sola operación

El gigante de los medios de comunicación informó que la unión de sus negocios de telecomunicaciones terminó al cierre de 2025, cuyo movimiento ya le permitió generar utilidades.
jue 26 febrero 2026 06:51 PM
La compañía presentó sus estados financieros del último cuarto de 2025.

Grupo Televisa terminó la fusión de los activos de Izzi y Sky. El gigante de medios de comunicación explicó que a partir del último cuarto de 2025, los estados financieros sus empresas de telecomunicaciones serán presentados en un sola operación.

Izzi concentra su operación en servicios de televisión de paga, conectividad fija y móvil, a través de su Operador Móvil Virtual (OMV), Izzi Móvil, mientras que Sky ha estado enfocada principalmente en servicios de televisión y conectividad satelital.

Con el movimiento, Televisa ahora presentará estados financieros consolidados que reflejarán en una sola operación el desempeño de los servicios fijos residenciales, empresariales y satelitales.

La compañía no detalló si la integración de los activos dará lugar a una nueva marca ni precisó cuál de los nombres comerciales encabezará la oferta de servicios tras la reestructura. La operación está liderada actualmente por Francisco Valim.

“El proceso de reestructuración e integración de nuestros negocios de cable y Sky que inició en el segundo trimestre de 2024,concluyó sustancialmente en el cuarto trimestre de 2025, y resultó en una estructura de costos operativos consolidada entre estos dos negocios”, aseguró la compañía en su reporte financiero.

Este cambio en nuestra información por segmentos es resultado de cambios organizacionales que integraron las operaciones de nuestros negocios de cable y Sky en un único negocio, y a la función que ahora desempeña el equipo directivo para analizar los resultados de nuestra operación, tomar decisiones y asignarle recursos como un único negocio”, explicó la compañía en su reporte financiero.

Desde el segundo trimestre de 2024, Televisa informó la integración de su unidad de cable de la empresa, Izzi con Sky de servicios satelitales.

La fusión se produjo en medio de la estrategia de reducción de gastos financieros y mejorar el desempeño del segmento de cable que ha tenido dificultades para encontrar la forma de ser competitiva en sus precios y hacer frente a sus competidores. Sumado a que Sky ha sido uno de los negocios con mayores retos para retener usuarios e incrementar ingresos.

Izzi, incluso previo a la fusión con Sky, inició un largo proceso de adelgazamiento de su estructura laboral para encaminar el negocio hacia la rentabilidad en un entorno cada vez más marcado por la competencia del streaming de video bajo demanda que ha generado de manera paulatina el desplazamiento del servicio de tv de paga.

El objetivo de la fusión es mejorar la perspectiva financiera de los negocios de telecomunicaciones, así como saldar la compra de la participación de 41% de Sky en manos de AT&T que realizó en 2024.

Mejora perspectiva

Durante 2025, Televisa pudo revertir la caída de sus beneficios. La empresa obtuvo una utilidad neta de 4,224 millones de pesos, mientras que su flujo operativo registró 21,559 millones de pesos, implicando un incremento de 20% de manera interanual.

El resultado estuvo impulsado a una disminución de gastos de 307 millones de pesos, lo que significó 40.6% menos respecto a los 756 millones de 2024. “La disminución reflejó principalmente una reducción en el gasto por compensación con base en acciones, el cual fue parcialmente compensado por un aumento en otros gastos corporativos”.

Sin embargo, las ventas de la compañía cayeron. En 2025, Televisa totalizó 58, 878 millones de pesos, 5.4% menos respecto a los 62,260 millones de pesos de 2024.

GRUPO TELEVISA, S.A. Telecomunicaciones

