Economía

Hacienda destaca avances en inclusión financiera; pide a las fintech más seguridad

La subsecretaria de Hacienda, Maricarmen Bonilla, dijo que el gobierno busca un sector dinámico que permita ampliar la inclusión financiera pero con vigilancia y colaboración con las autoridades.
jue 26 febrero 2026 12:21 PM
hacienda pide inversiones
Maricarmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda, dijo que existen áreas de oportunidad en el sector fintech. (Luz Elena Marcos)

La Secretaría de Hacienda pidió a las empresas fintech que aumenten sus inversiones en tecnología y seguridad para el beneficio de los usuarios.

Maricarmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda, dijo durante la inauguración del Fintech México Festival que la tecnología está definiendo la manera en que las personas ahorran, pagan y piden un crédito, pero aún existen espacios de oportunidad que se tienen que atender.

“Con base en la ENIF 2024, el 76% de la población adulta ya cuenta con al menos un producto financiero formal”, dijo. “Sin embargo, el entorno digital también exige mayor responsabilidad y coordinación”, apuntó.

Bonilla, quien estuvo en representación del secretario Édgar Amador Zamora, destacó que la digitalización también trae riesgos como los fraudes digitales, phishing, suplantación de identidad y ataques cibernéticos más sofisticados.

“Alrededor de un 30% de la población manifiesta inquietudes relacionadas con la seguridad digital. Si bien estos riesgos no deben frenar la innovación, exigen una mayor vigilancia, inversión en protección y colaboración de autoridades del sector privado”, dijo.

La nueva batalla de bancos, fintech y sofipos está en el celular: por qué compiten por tener la mejor app
Para que el sistema se mantenga operando con dinamismo, Hacienda hizo una serie de compromisos: promover los sistemas de pagos inmediatos, consolidar la confianza, fortalecer la educación financiera y explorar la viabilidad de otros modelos.

El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ángel Cabrera, dijo que con una mayor regulación dará mayor certidumbre a los usuarios al mismo tiempo que se garantiza la estabilidad del sistema financiero.

“La visión de la CNBV es construir un ecosistema de entidades nacidas digitalmente que genere valor donde hoy todavía predomina el efectivo”, dijo.

El presidente del regulador destacó que el país cuenta con las condiciones tecnológicas para dar los saltos en inclusión financiera digital. “El reto ya no es de infraestructura, es una coordinación de confianza y de visión a largo plazo”, apuntó.

Cabrera adelantó que ya se prepara la Ley Fintech 2.0, una continuación a la regulación que estaba pendiente desde 2018. “Estamos en el momento ideal para replantear el marco regulatorio del sector”, dijo.

Por su parte, Omar Mejía, subgobernador del Banco de México, destacó que la innovación financiera tiene que ocurrir bajo una regulación adecuada conforme a los mandatos del banco central. “El cumplimiento de dichos objetivos a su vez retroalimenta la innovación financiera formando así un círculo virtuoso”, dijo.

Además, dijo que para que la política monetaria pueda tener un impacto mayor en la vida de los mexicanos, se debe tener una mayor participación de empresas y personas en el sistema financiero formal.

Crecimiento sin la entrada de negocios 'ilícitos'

Por su parte, el presidente de la Asociación Fintech México, Felipe Vallejo, dijo que uno de los objetivos de los miembros de la Asociación es evitar que los negocios que no son legítimos usen las plataformas fintech.

Destacó que la digitalización y la tecnología realmente beneficia a todos los jugadores y los clientes en los objetivos que ha trazado el gobierno de bancarización.

"Compartimos en este lugar la pasión por ayudar a que el mexicano derecho y el mexicano apegado a la ley prospere; que las familias de bien y los mexicanos de bien también prosperen", dijo.

