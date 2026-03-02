Publicidad

Economía

La recaudación de IEPS al tabaco crece 51% y por refrescos 10%, luego de ajustes

También los juegos con apuestas y sorteos reportan un incremento de 17.7%, descontando la inflación, en enero, frente al mismo mes de 2025.
lun 02 marzo 2026 05:35 PM
Para bebidas con edulcorantes o sustitutos de azúcar, la cuota IEPS pasó de cero pesos en 2025 a 1.50 pesos por litro en 2026.
Los ajustes al alza al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para 2026, al tabaco, los refrescos, y juegos con apuestas y sorteos dejaron incrementos en su recaudación desde 10% y hasta 51% en el primer mes del año.

Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refieren que la recaudación de IEPS, distinto a combustibles, creció 19.7% real en enero, en comparación con el mismo mes del año pasado, al reportar 46,171 millones de pesos.

Para este año, Hacienda ajustó al alza el IEPS a productos nocivos para la salud, como tabaco (cigarrillos y puros), bebidas saborizadas (refrescos, jugos, néctares, sueros, bebidas deportivas y refrescos endulzados y edulcorados) y juegos con apuestas y sorteos, tras el objetivo de desincentivar su consumo.

Repunte por tabaco

En enero, el incremento fue impulsado por la recaudación de IEPS al tabaco que se disparó 51% real anual, el salto más destacable, en el mismo mes, desde 2020, cuando creció 444%, a causa de un ajuste en la cuota IEPS por cigarrillo de 0.35 a 0.49 pesos por pieza. En total la recaudación, por tabaco, fue por 26,614 millones de pesos.

Los cambios que aplicaron en 2026 para cigarrillos fueron: un aumento en la tasa ad valorem de 160% en 2025, a 200% en 2026, además del incremento a la cuota por pieza de 0.64 pesos a 0.85 pesos. Para cigarros, puros y otros tabacos labrados a mano, el gravamen pasó de 30.4% a 32%.

Refrescos

En tanto, el IEPS a las bebidas saborizadas endulzadas y edulcoradas como los refrescos, registraron una recaudación por 4,989 millones de pesos, lo que representó un incremento de 10% real anual en enero. También es el mayor crecimiento, en igual mes, desde 2020, cuando la tasa IEPS pasó de 1.17 pesos por litro en 2019, a 1.27 pesos en 2020.

Para este año el IEPS para bebidas con azúcar la cuota pasó de 1.64 pesos por litro a 3.08 pesos por litro. Mientras que para bebidas con edulcorantes o sustitutos de azúcar, la cuota pasó de cero pesos a 1.50 pesos por litro.

Más por juegos con apuestas

Los juegos con apuestas y sorteos arrojaron una recaudación por IEPS de 416 millones de pesos, lo que representó un incremento de 13% real, comparando enero de este año con el de 2025. Este fue el incremento más grande, desde el mismo mes de 2022, cuando creció 17.7% real anual.

Para 2026, el IEPS para juegos con apuestas y sorteos pasó de 30% a 50%. Y los juegos con apuestas y sorteos digitales realizados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México, incrementaron su tasa de cero a 50%.

