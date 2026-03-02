La recaudación de IEPS al tabaco crece 51% y por refrescos 10%, luego de ajustes

Repunte por tabaco

En enero, el incremento fue impulsado por la recaudación de IEPS al tabaco que se disparó 51% real anual, el salto más destacable, en el mismo mes, desde 2020, cuando creció 444%, a causa de un ajuste en la cuota IEPS por cigarrillo de 0.35 a 0.49 pesos por pieza. En total la recaudación, por tabaco, fue por 26,614 millones de pesos.

Los cambios que aplicaron en 2026 para cigarrillos fueron: un aumento en la tasa ad valorem de 160% en 2025, a 200% en 2026, además del incremento a la cuota por pieza de 0.64 pesos a 0.85 pesos. Para cigarros, puros y otros tabacos labrados a mano, el gravamen pasó de 30.4% a 32%.

Refrescos

En tanto, el IEPS a las bebidas saborizadas endulzadas y edulcoradas como los refrescos, registraron una recaudación por 4,989 millones de pesos, lo que representó un incremento de 10% real anual en enero. También es el mayor crecimiento, en igual mes, desde 2020, cuando la tasa IEPS pasó de 1.17 pesos por litro en 2019, a 1.27 pesos en 2020.

Para este año el IEPS para bebidas con azúcar la cuota pasó de 1.64 pesos por litro a 3.08 pesos por litro. Mientras que para bebidas con edulcorantes o sustitutos de azúcar, la cuota pasó de cero pesos a 1.50 pesos por litro.

Más por juegos con apuestas

Los juegos con apuestas y sorteos arrojaron una recaudación por IEPS de 416 millones de pesos, lo que representó un incremento de 13% real, comparando enero de este año con el de 2025. Este fue el incremento más grande, desde el mismo mes de 2022, cuando creció 17.7% real anual.

Para 2026, el IEPS para juegos con apuestas y sorteos pasó de 30% a 50%. Y los juegos con apuestas y sorteos digitales realizados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México, incrementaron su tasa de cero a 50%.