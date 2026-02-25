Publicidad

Economía

El fondo de emergencia de los estados opera con solo 17% de su máximo histórico

El FEIEF cerró 2025 con 12,833 millones de pesos, lejos de los 76,348 millones que alcanzó en 2018. Menores ingresos petroleros y tributarios, y un cambio en la estrategia federal han limitado su recuperación.
mié 25 febrero 2026 04:20 PM
El fondo de emergencia de los estados cae a 17% de su máximo histórico y el gobierno tiene una estrategia para ello
Además de los ajustes presupuestarios, aplican otras acciones por parte de las entidades, como deuda de corto plazo para mantener la liquidez. (Foto: iStock)

Una nueva estrategia del gobierno federal para enfrentar los menores recursos para los estados, la falta de ingresos públicos excedentes petroleros y los menores ingresos extra por impuestos, permean el blindaje financiero de los 32 estados de la República mexicana.

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) no se recupera después de reportar bajas desde 2019. Cifras al cierre de 2025 reportan un saldo de 12,833 millones de pesos, lo que representa un incremento, en términos nominales, de 1,185 millones frente a 2024, refieren cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sin embargo, este monto apenas representa 17% de lo que el fondo llegó a tener cómo máximo histórico.

El FEIEF reportó su mayor nivel en 2018, cuando llegó a sumar 76,348 millones de pesos. En ese entonces, su principal fuente de robustez se explicaba por los ingresos petroleros excedentes.

La trayectoria de este fondo cambió a partir de 2019, cuando comenzó su descenso hasta llegar a mínimos en 2024. El menor crecimiento económico, incluida la caída del PIB en 2020 por la pandemia, representó un boquete en los ingresos programados por impuestos y por petróleo que afectó la transferencia de recursos para los estados, vía participaciones, loy que fueron compensados con este fondo de emergencia.

Tras su lenta recuperación, existe un cambio en la estrategia del gobierno federal para responder a la falta de recursos que se pueda presentar para los estados.

“Desde un inicio este fondo estuvo planeado como un ahorro. El hecho es que en la pandemia, cuando se vio la mayor crisis de los posibles ingresos a las entidades federativas, se observó que se puede potencializar, es decir, que si no hay recursos suficientes, estos pueden salir de acuerdos políticos. Entonces, si se necesitan 10,000 millones de pesos, pues se pueden otorgar; hay modificaciones presupuestarias”, explica Kristobal Meléndez, especialista en finanzas públicas estatales y municipales.

Además de los ajustes presupuestarios, aplican otras acciones por parte de las entidades, como permitir deuda de corto plazo para mantener la liquidez. También poner foco en la generación de ingresos propios.

Ante movimientos de crisis se puede ver que hay varias estrategias, y ante estas, el FEIEF ha ido perdiendo, poco a poco, relevancia
Kristobal Meléndez, especialista en finanzas públicas estatales y municipales.

Menos que lo aprobado

El FEIEF se alimenta de ingresos que pueden determinarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación, “y hemos visto recortes en este últimos años”, agrega Meléndez.

También provienen del 25% de los ingresos excedentes totales del sector público; estos se reportan cuando se obtienen más recursos a los aprobados por el Congreso, por venta de petróleo y cobro de impuestos, como señala la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

De 2018 a 2025, cifras de Hacienda refieren ingresos totales faltantes en 2020 y 2023, además de disminuciones en los montos excedentes en 2024 y 2025. En los recursos que se obtienen por petróleo se registraron grandes faltas de estos en 2019, 2020, 2023 y 2024, apenas al cierre de 2025 registraron excedentes por 79,916 millones de pesos. Mientras los ingresos tributarios recaudados fueron mayores a lo presupuestado por 55,293 millones el año pasado. Estos registran faltantes en 2019, 2020, 2022 y 2023.

Buen augurio para Participaciones

El FEIEF se activa cuando las participaciones federales son menores a lo aprobado, refiere el CIEP.

Para este 2026, la calificadora de crédito Moody’s prevé que la mayoría de los estados registre una aceleración en la distribución del Fondo General de Participaciones (FGP), la principal fuente de ingresos operativos del sector subnacional.

La calificadora detalla que el FGP se fondea a partir del 20% de la Recaudación Federal Participable (RFP), la cual se integra por los ingresos tributarios y petroleros del gobierno federal. Es el principal fondo de la bolsa de Participaciones Federales (73% del total) transferida a los estados mexicanos.

“Si bien la SHCP estima un crecimiento nominal de 8.9% anual en el FGP total en 2026, proyectamos un crecimiento levemente menor de 7.1%. La diferencia surge principalmente de una brecha entre nuestra estimación puntual de crecimiento del PIB en 2026 de 1.2% y la estimación de la SHCP plasmada en los Criterios Generales de Política Económica 2026, ubicada en un rango entre 1.8% y 2.8%. Sin embargo, sigue siendo mayor al incremento anual de 6.5% observado en 2025”, refiere un análisis de Moody’s.

Detalla que, adicionalmente, el esfuerzo recaudatorio del Gobierno Federal ha respaldado un crecimiento de los ingresos tributarios por encima del desempeño de la actividad económica.

“Para 2026, se prevé la continuidad de políticas que contribuirán al crecimiento sostenido de la recaudación, entre ellas los ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y un fortalecimiento de la fiscalización”. Agrega que, de acuerdo con cifras publicadas por el Gobierno Federal, en enero de 2026 la recaudación tributaria registró un incremento nominal de 15.1% respecto a enero de 2025, “un desempeño sólido que, de mantenerse, podría contribuir a reducir la brecha entre nuestras proyecciones y las estimaciones de la SHCP”.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

