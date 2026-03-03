Tepito, San Juan de Dios y El Santuario, en lista negra de piratería del gobierno de EU

El informe destaca 37 mercados en línea y 32 mercados físicos en todo el mundo que, según la información recopilada por titulares de derechos y autoridades, participan o facilitan la falsificación de marcas registradas o la piratería de derechos de autor.

En el caso de México, el documento identifica al mercado de Tepito en Ciudad de México y al Mercado San Juan de Dios en Guadalajara como centros relevantes dentro de la distribución de productos falsificados y contenidos piratas.

De acuerdo con la USTR, estos espacios forman parte de una red internacional de mercados donde circulan mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual y que afectan a empresas, consumidores y sectores industriales vinculados con la innovación y la creatividad.

El reporte describe al Mercado San Juan de Dios, también conocido como Mercado Libertad, como el mercado techado más grande de América Latina. El complejo alberga cerca de 3,000 puestos distribuidos en más de 430,000 pies cuadrados.

Titulares de derechos citados en el documento señalan que una parte importante de los vendedores comercializa productos falsificados como ropa, calzado, accesorios, artículos para el hogar e incluso medicamentos. También circulan productos digitales piratas, entre ellos software, películas y videojuegos.

El informe añade que algunos comerciantes ofrecen servicios para modificar consolas de videojuegos mediante la instalación de chips o herramientas diseñadas para evadir los sistemas de protección tecnológica.