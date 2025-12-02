México llega al Mundial con estadios renovados y un mercado pirata en expansión

El Sondeo Piratería 2025, elaborado por Clarke Modet y la Amcham, confirma que la piratería en México afecta a toda la economía de forma transversal. Uno de los datos que destaca es que el 68% de las empresas detecta casos de piratería en dos o más categorías y 9% en todas las que comercializa.

Para el futbol, esto significa que desde playeras y balones hasta artículos de colección y electrónicos estarán expuestos justo cuando la demanda aumente por el torneo. Según una encuesta de Mitofsky, casi el 20% de los aficionados planea comprar playeras pirata durante el Mundial, impulsados por precios hasta 50% más bajos que los productos oficiales.

Las tres sedes mexicanas —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— coinciden con las entidades donde las empresas reportan mayor presencia de piratería, según el Sondeo Piratería 2025. CDMX, Jalisco y Estado de México concentran los niveles más altos de afectación, especialmente en textil y calzado, la segunda categoría más golpeada. Esto anticipa una mayor visibilidad del problema durante los 13 partidos que México albergará en 2026.

El precio y la falta de información son determinantes para los consumidores mexicanos, según comentó Pedro Casas Alatriste, director general de la American Chamber of Commerce of Mexico (Amcham).

“Detectamos que en 46% de los casos, los productos pirata se venden entre 50% y 70% más baratos que los originales”, explicó Casas. A ello hay que sumar que el 80% de los encuestados no lo ven como un delito grave y que "siete de cada diez personas encuestadas no logran diferenciar entre un producto original y uno pirata.”

El e-commerce es el nuevo frente de la piratería

En la práctica, la piratería vinculada al futbol mexicano ya no se limita a tianguis o ventas alrededor de los estadios. Paulina Fernández del Castillo, socia de Fernández del Castillo IP, relató que un equipo de la Liga MX detectó que un influencer —radicado en Estados Unidos— vendía camisetas pirata del club a través de Facebook, aprovechando que lo seguía la propia afición y operaba desde fuera del país.

El negocio lo administraba su familia desde México, lo que generó un impacto directo en los patrocinadores oficiales del equipo. Y aunque lograron detener esa operación en particular, el caso exhibe la complejidad del fenómeno.

Estas prácticas son más populares de lo que se cree. Según el sondeo del la Amcham, por primera vez, el 91% de las empresas detecta piratería en canales digitales, superando al comercio físico (72%). Las falsificaciones se distribuyen hoy en marketplaces, redes sociales y tiendas apócrifas donde la velocidad de reposición es inmediata. Solo 57% de los anuncios denunciados se elimina, lo que anticipa una avalancha de playeras y souvenirs pirata durante el torneo.

“Se utilizan fotos de productos originales y lo que llega al consumidor es un producto falso; ahí también viene el impacto en la reputación", señaló Vanessa Vargas, presidenta del Comité de Propiedad Intelectual de la Amcham, ya que estos productos suelen ser de una calidad menor a la prometida en las imágenes que aparecen en los canales de e-commerce.

El problema es también de regulación y seguimiento de parte de autoridades y los propios marketplaces, ya que, según el estudio, menos del 60% de los anuncios denunciados llega realmente a ser eliminado.