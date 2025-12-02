México llega al Mundial con estadios renovados y un mercado pirata en expansión

México recibirá el Mundial 2026 con estadios remodelados… y un mercado pirata listo para jugar su propio torneo. Los datos muestran que la piratería afecta a prácticamente todas las industrias del país y de manera cada vez más compleja. Los aficionados, por su parte, no ven esto como un delito grave y están dispuestos a comprar artículos mundialistas piratas.
Mundial 2026: la piratería juega de local en México con una afición fácil de engañar
El Sondeo Piratería 2025, elaborado por Clarke Modet y la Amcham, confirma que la piratería en México afecta a toda la economía de forma transversal. Uno de los datos que destaca es que el 68% de las empresas detecta casos de piratería en dos o más categorías y 9% en todas las que comercializa.
Para el futbol, esto significa que desde playeras y balones hasta artículos de colección y electrónicos estarán expuestos justo cuando la demanda aumente por el torneo. Según una encuesta de Mitofsky, casi el 20% de los aficionados planea comprar playeras pirata durante el Mundial, impulsados por precios hasta 50% más bajos que los productos oficiales.
Las tres sedes mexicanas —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— coinciden con las entidades donde las empresas reportan mayor presencia de piratería, según el Sondeo Piratería 2025. CDMX, Jalisco y Estado de México concentran los niveles más altos de afectación, especialmente en textil y calzado, la segunda categoría más golpeada. Esto anticipa una mayor visibilidad del problema durante los 13 partidos que México albergará en 2026.
El precio y la falta de información son determinantes para los consumidores mexicanos, según comentó Pedro Casas Alatriste, director general de la American Chamber of Commerce of Mexico (Amcham).
“Detectamos que en 46% de los casos, los productos pirata se venden entre 50% y 70% más baratos que los originales”, explicó Casas. A ello hay que sumar que el 80% de los encuestados no lo ven como un delito grave y que "siete de cada diez personas encuestadas no logran diferenciar entre un producto original y uno pirata.”
El e-commerce es el nuevo frente de la piratería
En la práctica, la piratería vinculada al futbol mexicano ya no se limita a tianguis o ventas alrededor de los estadios. Paulina Fernández del Castillo, socia de Fernández del Castillo IP, relató que un equipo de la Liga MX detectó que un influencer —radicado en Estados Unidos— vendía camisetas pirata del club a través de Facebook, aprovechando que lo seguía la propia afición y operaba desde fuera del país.
El negocio lo administraba su familia desde México, lo que generó un impacto directo en los patrocinadores oficiales del equipo. Y aunque lograron detener esa operación en particular, el caso exhibe la complejidad del fenómeno.
Estas prácticas son más populares de lo que se cree. Según el sondeo del la Amcham, por primera vez, el 91% de las empresas detecta piratería en canales digitales, superando al comercio físico (72%). Las falsificaciones se distribuyen hoy en marketplaces, redes sociales y tiendas apócrifas donde la velocidad de reposición es inmediata. Solo 57% de los anuncios denunciados se elimina, lo que anticipa una avalancha de playeras y souvenirs pirata durante el torneo.
“Se utilizan fotos de productos originales y lo que llega al consumidor es un producto falso; ahí también viene el impacto en la reputación", señaló Vanessa Vargas, presidenta del Comité de Propiedad Intelectual de la Amcham, ya que estos productos suelen ser de una calidad menor a la prometida en las imágenes que aparecen en los canales de e-commerce.
El problema es también de regulación y seguimiento de parte de autoridades y los propios marketplaces, ya que, según el estudio, menos del 60% de los anuncios denunciados llega realmente a ser eliminado.
Las autoridades no dan el ancho
Las empresas no solo enfrentan un mercado saturado de copias, sino un ambiente institucional limitado. El Sondeo Piratería 2025 muestra que el 76% considera que la situación empeoró en el sexenio anterior, y el IMPI es una de las autoridades que mantienen áreas de oportunidad, con solo 24% de satisfacción y 40% de insatisfacción.
Además, el 53% de las compañías no recibió apoyo de cuerpos de seguridad en acciones legales contra piratería, y los principales obstáculos siguen siendo procesos largos (70%), falta de apoyo (54%) e inseguridad (44%). Esto, señalaron los expertos, desalienta la cultura de la denuncia en todas las cadenas de la producción, distribución y consumo.
Paulina Fernández del Castillo incluso señaló que el IMPI no cuenta hoy con la capacidad técnica ni operativa para enfrentar un escenario masivo, como el que traerá el Mundial. La incautación de mercancía requiere personal especializado, y la reducción de plantilla ha generado rezagos y resoluciones poco consistentes. Muchos casos deben irse por vía penal, lo que dificulta inhibir el fenómeno.
Lorena Rodríguez, directora regional de Clarke Modet, coincide en que la vigilancia será insuficiente, sobre todo porque el 87% de las empresas identifica piratería en la última etapa —el punto de venta—, cuando ya no es posible detener la mercancía antes de su distribución.
La experta advierte que México llega al Mundial con una ley más estricta, incluido un nuevo capítulo contra el ambush marketing, con sanciones millonarias, pero sin un sistema preventivo capaz de contener el volumen de infracciones.
El ambush marketing ocurre cuando una marca se presenta como patrocinadora oficial sin serlo, aprovechando el evento para obtener beneficios comerciales. Según Rodríguez, FIFA es especialmente estricta en este tipo de violaciones y mantiene un esquema de vigilancia que presiona a las autoridades locales a actuar con mayor rigor durante el torneo”.
El IMPI realiza más acciones en 2025
No obstante, los representantes de la Amcham señalaron que durante la actual administración, se perciben mayores esfuerzos de parte del IMPI, por ejemplo, con acciones como la Operación Limpieza, que busca decomisar mercancía apócrifa en la Ciudad de México, principalmente.
Además, en agosto, el IMPI realizó operativos para decomisar playeras pirata de Tigres luego de una denuncia presentada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Las falsificaciones se vendían no solo en tianguis, sino también en comercios establecidos, lo que muestra cómo la piratería deportiva opera en todos los niveles y obliga a los equipos a pedir intervención directa de las autoridades.
Faltan campañas de concienciación
Los datos revelan también que el consumidor mexicano casi no distingue entre original y pirata. Solo el 33% de las empresas considera que los clientes pueden diferenciar correctamente un producto oficial, y los factores que identifican con más claridad (calidad, precio, etiquetado, embalaje) no son suficientes para modificar hábitos arraigados. Con precios más bajos y un entorno digital saturado, el riesgo de compra accidental —o voluntaria— aumenta durante el torneo.
La procedencia de las falsificaciones también complica el escenario, ya que 67% de los productos pirata son importados, pero 44% se producen localmente y otro 26% se arma con insumos extranjeros. Es un mercado híbrido, flexible y difícil de rastrear.
Para el Mundial, esto significa que México enfrenta dos flujos simultáneos, por un lado, la piratería que entra por aduanas y la piratería que nace en talleres textiles locales impulsados por el repunte en la demanda.