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Economía

Banxico emite nueva regulación en materia de pagos digitales

La gobernadora de Banxico dijo que las autoridades y la banca deben reforzar la agenda compartida en materia de pagos digitales.
jue 19 marzo 2026 09:25 PM
banxico emitio regulacion en materia de pagos
Victoria Rodríguez dijo que el objetivo del banco es promover el sano desarrollo y el buen funcionamiento del sistema de pagos. (Especial)

BENITO JUÁREZ, Quintana Roo - El Banco de México (Banxico) lanzó una consulta pública para simplificar los medios de pago.

En el marco de la inauguración de la 89 Convención Bancaria , Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del banco central, dijo que esta consulta se hizo con el fin de impulsar medidas para promover el sano desarrollo del sistema financiero.

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Para garantizar la transparencia, la eficiencia del sistema financiero y de pagos, y la protección de los intereses del público, este instituto central ha definido tres líneas estratégicas que guían sus acciones
Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México

Las acciones de Banxico buscan mejorar la transparencia y los servicios de información disponibles para el consumidor, elevar la competencia en la prestación de servicios y resguardar integralmente los intereses de los usuarios.

Las actualizaciones buscan que el envío de dinero sea más intuitivo, rápido y sencillo al establecer estándares técnicos y de navegación uniformes para todas las instituciones de crédito y participantes del SPEI.

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El documento emitido por el banco central establece que los bancos y sociedades financieras deberán seguir para garantizar un entorno digital cohesivo.

"Hemos avanzado en un marco normativo propicio para el desarrollo de los mercados financieros, hemos promovido la mayor transparencia, competencia y protección al consumidor en materia de servicios financieros y hemos impulsado un sistema de pagos más seguro, eficiente y barato para toda la población", dijo Rodríguez Ceja.

Más temprano, Othon Moreno, director general de sistemas de pago en Banxico, dijo que esperaba que este año el volumen de pagos que se hacen con transferencia supere al que se hace con tarjetas de crédito y débito.

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