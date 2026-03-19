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Economía

Banxico prevé que transferencias con SPEI superen pagos con tarjetas en 2026

En 2025, el 75% de los adultos realizó por lo menos una transferencia a través de SPEI. Para acelerar el pago digital se requiere disminuir fraudes y hacer más accesible la tecnología.
jue 19 marzo 2026 12:14 PM
tarjetas-credito
Los jóvenes son quienes más han adoptado el pago digital. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

CANCÚN - El futuro del dinero está en la digitalización y México camina hacia esa meta. Para 2026, el Banco de México (Baxico) prevé que las trasferencias a través de Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) supere al pago que hoy realizan los mexicanos con tarjetas de débito y crédito.

Durante su participación en la 89 Convención Bancaria , Othón Moreno González, director General de Sistemas de Pagos e Infraestructuras de Mercados de Banxico, expuso que los pagos digitales están tomando más fuerza en el país.

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Espero que en el año 2026 el volumen de pagos que se hagan a través de SPEI, el sistema de pagos rápido, supere el volumen del uso de tarjetas de crédito y de débito. Espero que esto suceda en el año 2026
Othón Moreno González, director General de Sistemas de Pagos e Infraestructuras de Mercados de Banxico

En 2025 alrededor de 75% de los adultos realizaron por lo menos una transferencia a través de SPEI, pero ahora el pronóstico es que este medio de pago supere al uso de tarjetas de crédito y débito.

El país sigue enfrentando una disparidad en los pagos, pues hay estados donde se opta por la vía digital, mientras que otros por el uso de efectivo.

“El 70, 75% de los pagos en México se hacen todavía con dinero efectivo. Pero si vemos de cerca Ciudad de México 50% de los pagos ya son electrónicos, pero si nos centramos en el sur de México, como Chiapas, Oaxaca, por ejemplo, ahí, más del 80 al 90% de los pagos se hacen en efectivo”, agregó Moreno González.

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La adopción de pagos digitales también depende de la edad: los jóvenes optan más por lo digital, mientras que los adultos se mantienen en el uso de efectivo.

“Las generaciones más jóvenes están utilizando el sistema electrónico de pagos: tarjetas, SPEI, cinco veces más que las generaciones más adultas. Vemos diferentes tendencias en la adopción”, comentó.

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Para lograr que México acelere el pago digital, agregó, tiene entre sus reto disminuir la cantidad de fraudes.

“Necesitamos aumentar el nivel de precisión del país. Y en el segundo lugar, necesitamos bajar el nivel de fraudes… Necesitamos hacer pagos instantáneos de persona a persona, transacciones de pequeños montos y mucho más generalizado en México”, indicó.

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Otro de los retos es hacer el uso de la tecnología más sencillo para que herramientas como Codi, Dimo permitan a cualquier persona con un celular realizar pagos vía digital.

“Esta tecnología nos va a permitir tener disponibilidad en todo los comercios y que todas las personas puedan recibir y puedan llevar a cabo pagos sin el uso de efectivo”, destacó.

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Tags

Mastercard, click to pay mastercard, soluciones de pagos, tecnología, pagos en línea, ecommerce mercado pago Bancos mexicanos

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