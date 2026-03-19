Banxico prevé que transferencias con SPEI superen pagos con tarjetas en 2026

Espero que en el año 2026 el volumen de pagos que se hagan a través de SPEI, el sistema de pagos rápido, supere el volumen del uso de tarjetas de crédito y de débito. Espero que esto suceda en el año 2026 Othón Moreno González, director General de Sistemas de Pagos e Infraestructuras de Mercados de Banxico

En 2025 alrededor de 75% de los adultos realizaron por lo menos una transferencia a través de SPEI, pero ahora el pronóstico es que este medio de pago supere al uso de tarjetas de crédito y débito.

El país sigue enfrentando una disparidad en los pagos, pues hay estados donde se opta por la vía digital, mientras que otros por el uso de efectivo.

“El 70, 75% de los pagos en México se hacen todavía con dinero efectivo. Pero si vemos de cerca Ciudad de México 50% de los pagos ya son electrónicos, pero si nos centramos en el sur de México, como Chiapas, Oaxaca, por ejemplo, ahí, más del 80 al 90% de los pagos se hacen en efectivo”, agregó Moreno González.

La adopción de pagos digitales también depende de la edad: los jóvenes optan más por lo digital, mientras que los adultos se mantienen en el uso de efectivo.

“Las generaciones más jóvenes están utilizando el sistema electrónico de pagos: tarjetas, SPEI, cinco veces más que las generaciones más adultas. Vemos diferentes tendencias en la adopción”, comentó.