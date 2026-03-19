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Economía

Banqueros van por simplificación de medios de pago; Banxico publicará las reglas

El presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, dijo que este jueves lanzarán un plan para reducir los costos de pagar con tarjeta en gasolineras.
jue 19 marzo 2026 11:41 AM
emilio romano a
La ABM firmará un acuerdo para reducir las comisiones en pagos en gasolineras. (Luz E. Marcos)

CANCÚN - Los bancos de México y el gobierno federal están trabajando en un proyecto para acelerar la digitalización de la economía.

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, dijo que el gremio busca hacer los pagos más eficientes en costos y uso por lo que se está buscando la homologación de CoDi y Dimo, que son medios que utilizan un código QR o el número de celular de las personas.

"El Banco de México está a punto de sacar las reglas que van a permitir homologar estos criterios para que podamos operar ya de manera fácil", dijo Romano en una conferencia de prensa previa a la inauguración de la 89 Convención Bancaria .

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Romano destacó que los reguladores, Banxico y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) también publicarán las nuevas reglas para las cuotas de intercambio, que son las tarifas que se cobra por hacer pagos con tarjetas de crédito y débito.

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Esta regulación se había publicado el año pasado, pero ante un elevado número de comentarios de parte de los jugadores del sector, el regulador decidió posponer ese proyecto; aunque se espera una nueva versión en los siguientes meses.

"Esperamos que sea unos meses más, estamos trabajando de lleno ya el Banco de México está a punto de sacar las reglas", dijo.

Como una manera de hacer más eficientes los pagos y de forma gradual, se propondrá que esta cuota de intercambio sea más baja en gasolineras, los pagos en dependencias de gobierno y programas sociales.

"El Banco de Bienestar , por ejemplo, está por lanzar su app y permitirá que con estos pagos digitales no se tenga que sacar en efectivo para poder utilizar los recursos", dijo.

Destacó que el uso del efectivo no permite a las personas acceder a productos formales como un crédito, ya que las instituciones necesitan conocer los montos y número de transacciones que hace una persona para conocer su capacidad de pago.

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Trabajos en prevención de lavado de dinero

Los banqueros se reunieron este miércoles 18 de marzo con autoridades financieras estadounidenses, en el marco de la 89 Convención Bancaria .

El año pasado tres instituciones financieras, dos bancos y una casa de bolsa, fueron señalados por lavado de dinero y esto derivó en el cierre de estas instituciones.

"Tenemos una comunicación directa con las autoridades americanas y las autoridades mexicanas", explicó Romano. "La banca hoy está más sólida con las medidas que hemos tomado y estamos trabajando para que podamos controlar todos estos temas".

Los bancos lanzaron Veradat , un sistema bajo el que los bancos van a poder compartir -sin violar el secreto bancario- información para evitar que alguien use su infraestructura para actividades ilícitas.

"El costo tiene que ver con el volumen de cada banco" explicó Mauricio Naranjo , vicepresidente de la ABM y director general de Monex. "Es muy diferente lo que le va a costar a un banco pequeño que a los bancos más grandes".

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