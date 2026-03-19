Romano destacó que los reguladores, Banxico y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) también publicarán las nuevas reglas para las cuotas de intercambio, que son las tarifas que se cobra por hacer pagos con tarjetas de crédito y débito.

Esta regulación se había publicado el año pasado, pero ante un elevado número de comentarios de parte de los jugadores del sector, el regulador decidió posponer ese proyecto; aunque se espera una nueva versión en los siguientes meses.

"Esperamos que sea unos meses más, estamos trabajando de lleno ya el Banco de México está a punto de sacar las reglas", dijo.

Como una manera de hacer más eficientes los pagos y de forma gradual, se propondrá que esta cuota de intercambio sea más baja en gasolineras, los pagos en dependencias de gobierno y programas sociales.

"El Banco de Bienestar , por ejemplo, está por lanzar su app y permitirá que con estos pagos digitales no se tenga que sacar en efectivo para poder utilizar los recursos", dijo.

Destacó que el uso del efectivo no permite a las personas acceder a productos formales como un crédito, ya que las instituciones necesitan conocer los montos y número de transacciones que hace una persona para conocer su capacidad de pago.