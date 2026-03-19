CANCÚN - Los bancos de México y el gobierno federal están trabajando en un proyecto para acelerar la digitalización de la economía.
El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, dijo que el gremio busca hacer los pagos más eficientes en costos y uso por lo que se está buscando la homologación de CoDi y Dimo, que son medios que utilizan un código QR o el número de celular de las personas.
"El Banco de México está a punto de sacar las reglas que van a permitir homologar estos criterios para que podamos operar ya de manera fácil", dijo Romano en una conferencia de prensa previa a la inauguración de la 89 Convención Bancaria .