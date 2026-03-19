Sobre su escritorio pasa la relación con el principal socio comercial del país, una relación que en 2025 superó los 552,000 millones de dólares en exportaciones hacia Estados Unidos y más de 22,000 millones hacia Canadá.

El tamaño del intercambio ayuda a entender lo que está en juego. Las exportaciones representan cerca de 37% del PIB de México, de acuerdo con el Banco Mundial, y cada día cruzan la frontera bienes y servicios por unos 2,562 millones de dólares.

Es una relación intensa, constante, que no solo mueve mercancías, también define decisiones de inversión, empleo y crecimiento.

Frente a Donald Trump, el secretario de Economía se adapta a un estilo distinto, ajeno a manuales y marcado por presión constante. Lo describe como un negociador inmobiliario, alguien que altera condiciones, siembra incertidumbre y desgasta a su contraparte hasta forzarla a ceder.

En eso está la clave de su estrategia: mantener la calma, no mostrar urgencia y entender que la ansiedad juega en contra. En los momentos más tensos, como cuando Trump amagó con imponer aranceles generalizados de 25%, la respuesta no fue romper la mesa, sino acotar el daño. México logró que esos gravámenes se aplicaran solo a productos fuera del tratado, con lo que el impacto se redujo de forma importante.

Ese aprendizaje se refleja hoy en un tono distinto, pues en los últimos meses se ha visto a un Ebrard más confiado, lejos de la resignación que marcó el fin del arancel cero. En el arranque de las conversaciones formales llega con otra postura, dispuesto a pelear espacios y a negociar desde las fortalezas del país.