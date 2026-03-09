Publicidad

Economía

México perfila revisión del T-MEC con foco en reglas de origen, cadenas y seguridad

El proceso de consultas reunió a empresas, cámaras industriales, organizaciones agropecuarias, sindicatos y especialistas académicos para construir una postura antes de iniciar conversaciones formales.
lun 09 marzo 2026 12:18 PM
Ebrard revela el plan de acción del gobierno, empresas e industrias mexicanas para la revisión del T-MEC
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que el ejercicio permitió confirmar un consenso amplio sobre la importancia del acuerdo para la economía mexicana. (Foto: Secretaría de Economía)

México quiere llegar a la revisión del T-MEC con una sola voz. Tras meses de consultas con empresas, cámaras industriales y gobiernos estatales, la Secretaría de Economía sostiene que existe un consenso amplio sobre el valor del acuerdo y que el siguiente paso será reforzar las cadenas productivas de la región para competir con Asia.

El proceso de consultas reunió a empresas, cámaras industriales, organizaciones agropecuarias, sindicatos y especialistas académicos con el objetivo de construir una postura nacional antes del inicio de las conversaciones formales entre los socios de Norteamérica.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que el ejercicio permitió confirmar un consenso amplio sobre la importancia del acuerdo para la economía mexicana.

Los resultados indicaron que 84% participantes de los sectores y 75.9% de las entidades considera que el tratado ha sido positivo para el país y debe mantenerse.

Hace apenas un año, recordó Ebrard, el debate giraba en torno a la continuidad misma del tratado y del déficit comercial. Ahora el enfoque cambió y la discusión se centra en cómo fortalecer la integración económica regional.

Las consultas también ayudaron a definir la agenda que México llevará a la negociación con Estados Unidos y Canadá.

Tres temas en la mesa

La estrategia mexicana se concentrará en tres grandes ejes.

El primero consiste en reducir la dependencia de Norteamérica respecto a otras regiones del mundo. Por ejemplo, México y Estados Unidos dependen en cerca de 90% de insumos externos para producir medicamentos y diversos componentes industriales clave, lo que expone a la región a interrupciones en las cadenas de suministro.

El segundo tema son las reglas de origen, un elemento central del tratado que define qué productos pueden beneficiarse de las preferencias arancelarias. México buscará revisar estos mecanismos para fortalecer la producción regional sin afectar la operación de las cadenas industriales existentes.

El tercer eje se relaciona con la seguridad económica y la resiliencia de las cadenas productivas en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas entre potencias mundiales.

Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, explicó que estos temas formarán parte de las conversaciones que iniciarán en Washington durante la semana del 16 de marzo, con el objetivo de avanzar hacia la revisión del acuerdo antes del 1 de julio.

Uno de los objetivos centrales será atraer mayor producción hacia Norteamérica y sustituir parte de las importaciones provenientes de Asia.

El déficit comercial de la región con economías asiáticas supera los 500,000 millones de dólares, por lo que trasladar una fracción de esa producción a la región podría generar nuevas oportunidades de crecimiento industrial.

Una región productiva integrada

Las consultas también evidenciaron el grado de integración que ya existe entre las economías de Norteamérica.

El subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas, destacó que el tratado funciona porque la región opera como un sistema productivo integrado y no únicamente como un espacio de intercambio comercial.

En promedio, 40% del valor de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos incorpora insumos estadounidenses, lo que refleja la interdependencia productiva entre ambos países.

El comercio entre México y sus socios del T-MEC es cercano a 2,200 millones de dólares diarios.

Sugieren mejoras

En las consultas también surgieron áreas de mejora.

Entre ellas destacan la necesidad de revisar las reglas de origen, mejorar su instrumentación y evitar medidas comerciales que contradigan el espíritu del acuerdo, como aranceles o restricciones que generan incertidumbre para las empresas.

También se planteó fortalecer la aplicación equilibrada de los mecanismos laborales, homologar normas y mejorar la infraestructura para ampliar la integración productiva regional.

Un reto interno para México.

Las consultas también revelaron una integración desigual dentro del propio país.

Los estados del norte concentran la mayor parte de la manufactura exportadora vinculada al T-MEC, mientras que el centro y el Bajío mantienen una presencia importante en manufacturas y agroindustria.

En contraste, el sureste del país muestra una menor integración en las cadenas productivas de América del Norte, lo que representa uno de los retos pendientes para el futuro del acuerdo.

Para Llerenas, el tratado debe evolucionar hacia una integración más amplia que incorpore nuevas regiones, responda a los cambios tecnológicos y fortalezca la competitividad regional.

Competencia global y futuro del tratado

Norteamérica concentra cerca de 30% del PIB global y reúne a más de 500 millones de consumidores, pero enfrenta una competencia creciente de economías asiáticas que avanzan con rapidez en manufactura, tecnología e inversión.

En ese contexto, el gobierno mexicano busca que la revisión del acuerdo no introduzca incertidumbre en las reglas comerciales de la región, sino que refuerce la integración productiva y la competitividad frente al resto del mundo.

