Ebrard revela el plan de acción del gobierno, empresas e industrias mexicanas para la revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que el ejercicio permitió confirmar un consenso amplio sobre la importancia del acuerdo para la economía mexicana.

Los resultados indicaron que 84% participantes de los sectores y 75.9% de las entidades considera que el tratado ha sido positivo para el país y debe mantenerse.

Hace apenas un año, recordó Ebrard, el debate giraba en torno a la continuidad misma del tratado y del déficit comercial. Ahora el enfoque cambió y la discusión se centra en cómo fortalecer la integración económica regional.

Las consultas también ayudaron a definir la agenda que México llevará a la negociación con Estados Unidos y Canadá.

Tres temas en la mesa

La estrategia mexicana se concentrará en tres grandes ejes.

El primero consiste en reducir la dependencia de Norteamérica respecto a otras regiones del mundo. Por ejemplo, México y Estados Unidos dependen en cerca de 90% de insumos externos para producir medicamentos y diversos componentes industriales clave, lo que expone a la región a interrupciones en las cadenas de suministro.

El segundo tema son las reglas de origen, un elemento central del tratado que define qué productos pueden beneficiarse de las preferencias arancelarias. México buscará revisar estos mecanismos para fortalecer la producción regional sin afectar la operación de las cadenas industriales existentes.

El tercer eje se relaciona con la seguridad económica y la resiliencia de las cadenas productivas en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas entre potencias mundiales.

Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, explicó que estos temas formarán parte de las conversaciones que iniciarán en Washington durante la semana del 16 de marzo, con el objetivo de avanzar hacia la revisión del acuerdo antes del 1 de julio.