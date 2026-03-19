Santiago Levy: "Informalidad es resultado de políticas públicas mal diseñadas"

Más de la mitad de nuestra fuerza de trabajo trabaja en el sector informal y 90% de nuestras empresas son informales (...) La informalidad no es causa de nada; la informalidad es el resultado de un conjunto de políticas públicas que están muy mal diseñadas y que generan que tengamos una dinámica empresarial disfuncional Santiago Levy, economista y ex funcionario público

Levy subraya que este problema de bajo crecimiento e informalidad no es un problema reciente, sino que tiene un cuarto de siglo y no se ha resuelto; destacó que tampoco se trata de un mal papel la inserción de México en la economía mundial, ya que las exportaciones del país han tenido un "desempeño espectacular".

En medio de los inicios de las conversaciones que sostienen México y Estados Unidos, Levy dijo que tiene la expectativa de que el acuerdo tenga el mayor de los éxitos posibles.

Pero advirtió que pese al éxito que se pueda obtener, el tratado en sí mismo no va a arreglar el problema de la baja productividad y la informalidad en México, ya que no lo hizo en los últimos 25 años.

"Ojalá el secretario Ebrard y la presidenta tengan el mayor de los éxitos posibles en la renegoaciación del TMEC; ojalá eso ocurra pero eso no va a arreglar el problema", apuntó.

Dentro de las cifras que compartió Levy, destacó que más de la mitad de la fuerza de trabajo opera en el sector informal y 90% de las empresas son informales.

"La informalidad ha aumentado en los últimos años, creándose tres empresas informales por cada empresa formal", dijo.

Levy presentó datos de los censos económicos de 1998 a 2018, donde se mostró que en 1998 había 2.1 millones de empresas informales; desde entonces, más empresas que sobrevivieron se volvieron informales que las empresas informales que se suprimieron y se volvieron formales.