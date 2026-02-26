Empleo en México arranca 2026 con más informalidad y menor participación

Menos participación y más presión en la calidad del empleo

Aunque el desempleo abierto no aumentó frente al año pasado, la caída en la participación sugiere un menor dinamismo del mercado laboral. Por ejemplo, la Población Económicamente Activa (PEA) sumó 61.3 millones de personas, con una tasa de participación de 58.5%, menor al 59.4% observado un año antes.

“Si bien el desempleo se mantiene en niveles históricamente bajos, la reducción en la tasa de participación y el ligero repunte en la informalidad sugieren un entorno menos favorable; mientras que la población subocupada continúa reflejando presiones sobre la calidad del empleo”, señaló Monex en un análisis.

Y aunque la población ocupada alcanzó 59.7 millones de personas, un incremento anual de 229,000, la tasa de condiciones críticas de ocupación subió a 38.3%, desde 36.4% un año antes, lo que indica mayor presión en ingresos y jornadas laborales.

La informalidad vuelve a ganar terreno

Uno de los datos más relevantes del arranque de año fue el repunte de la informalidad. La tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.9%, por encima del 54.1% registrado en enero de 2025. Esto implicó que 32.7 millones de personas trabajaran en condiciones informales.

Además, la ocupación en el sector informal —micronegocios no registrados— representó 29.3% de la población ocupada, 1.3 puntos porcentuales más que un año antes.

Por sectores, el comportamiento fue heterogéneo. Las mayores ganancias anuales se registraron en construcción (276,000 personas), servicios diversos (223,000) y transportes (123,000), mientras que la agricultura perdió 271,000 puestos y el comercio 120,000.

Es importante mencionar que el sector secundario mostró un crecimiento anual de 310,000 personas ocupadas, lo que contrasta con el menor dinamismo observado en otros segmentos de la economía.