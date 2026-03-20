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Economía

Actividad económica arranca débil el año; consumo resiste con crecimiento anual

El IOAE anticipa un avance moderado de la economía en febrero, mientras el consumo privado muestra resiliencia pese a caídas mensuales al inicio del año.
vie 20 marzo 2026 07:44 AM
crecimiento economico inegi 2026
El consumo privado mantiene crecimiento anual superior a 3% en el arranque de 2026, aunque con caídas mensuales que reflejan pérdida de impulso en el corto plazo.
 (FG Trade Latin/Getty Images)

La actividad económica en México mantiene un crecimiento moderado al arranque de 2026, con señales mixtas entre sectores. El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) anticipa que la economía crecería 1.2% anual y apenas 0.1% mensual en febrero.

Por componentes, el avance se sostiene principalmente en el sector servicios, con un crecimiento anual estimado de 1.9%, mientras que las actividades secundarias registrarían una contracción de 1.9%, lo que evidencia un arranque desigual de la economía.

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En este contexto, el consumo privado se perfila como uno de los principales soportes de la actividad. De acuerdo con el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP), el gasto de los hogares crecería 4.7% anual en enero y 3.5% en febrero, lo que apunta a una recuperación frente al mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, en términos mensuales la lectura es menos favorable. El consumo habría caído 0.6% en enero y apenas repuntado 0.1% en febrero, lo que sugiere una pérdida de impulso en el corto plazo.

Banco Base estima que en el acumulado del primer bimestre el consumo privado mostraría un crecimiento anual de 4.09%, en contraste con la caída de 1.30% observada en el mismo periodo de 2025.

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Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía

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