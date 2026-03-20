Actividad económica arranca débil el año; consumo resiste con crecimiento anual

La actividad económica en México mantiene un crecimiento moderado al arranque de 2026, con señales mixtas entre sectores. El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) anticipa que la economía crecería 1.2% anual y apenas 0.1% mensual en febrero.
Por componentes, el avance se sostiene principalmente en el sector servicios, con un crecimiento anual estimado de 1.9%, mientras que las actividades secundarias registrarían una contracción de 1.9%, lo que evidencia un arranque desigual de la economía.