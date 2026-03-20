Actividad económica arranca débil el año; consumo resiste con crecimiento anual

En este contexto, el consumo privado se perfila como uno de los principales soportes de la actividad. De acuerdo con el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP), el gasto de los hogares crecería 4.7% anual en enero y 3.5% en febrero, lo que apunta a una recuperación frente al mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, en términos mensuales la lectura es menos favorable. El consumo habría caído 0.6% en enero y apenas repuntado 0.1% en febrero, lo que sugiere una pérdida de impulso en el corto plazo.

Banco Base estima que en el acumulado del primer bimestre el consumo privado mostraría un crecimiento anual de 4.09%, en contraste con la caída de 1.30% observada en el mismo periodo de 2025.

