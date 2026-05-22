El joven decidió convertirse en guía de turistas porque veía que las personas sordas no podían acceder a la historia y la información turística de San Luis Capital como lo hacían las personas oyentes.

“Muchos sordos querían conocer la historia de San Luis Capital y no tenían acceso a esa información. Los oyentes podían escuchar y entender, pero las personas sordas no podían vivir esa experiencia de la misma manera”, dice.

Hoy Luis Fernando trabaja en la Dirección de Turismo de San Luis Capital como guía de turistas incluyente y recibe visitantes sordos de distintas partes del país y también turistas internacionales, gracias a que domina lengua de señas mexicana, americana, universal, brasileña y australiana.

Su llegada a la Dirección de Turismo es parte de una estrategia de inclusión que inició hace algunos años. Claudia Lorena Peralta, directora de turismo municipal, cuenta que San Luis Capital quiso crear una política de turismo incluyente que atravesara conciertos, festivales, recorridos turísticos y parte del centro histórico de la ciudad.

La meta, dice, no era solo adaptar espacios, sino atraer visitantes que históricamente quedaban fuera de muchas experiencias turísticas. Hoy día, entre 9 y 10% de las personas que recibe la ciudad son visitantes con discapacidad, según datos del observatorio turístico municipal.

Y durante el Festival San Luis en Primavera, grupos de turistas sordos viajaron desde Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México específicamente por las experiencias incluyentes.

Solo esos visitantes generaron una derrama superior a medio millón de pesos. La funcionaria asegura que el cambio ocurrió cuando dejaron de pensar en actividades “para” personas con discapacidad y comenzaron a integrar inclusión dentro de experiencias abiertas para cualquier visitante.

De ahí que en los conciertos ya hay chalecos sensoriales que permiten sentir las vibraciones de la música en tiempo real, además de intérpretes en lengua de señas y accesos adaptados.

“Antes no había nada”, recuerda Luis Fernando. “Ahora los chalecos y la interpretación generan una experiencia completa”.

