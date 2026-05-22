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La historia de Luis Fernando, el joven potosino que rompió barreras para ser guía turístico sordo

Antes de ser en el primer guía de turistas sordo avalado por la NOM 08 y NOM 09 en México, Luis Fernando trabajó como voluntario en Cruz Roja y en otros empleos donde la comunicación era una barrera.
vie 22 mayo 2026 03:29 PM
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San Luis Capital impulsa al primer guía de turistas sordo del país
Hoy Luis Fernando guía recorridos en lengua de señas, utiliza chalecos sensoriales en conciertos y funciona como puente entre turistas sordos y una ciudad que decidió adaptar su oferta para incluirlos. (Expansión)

El primer trabajo de Luis Fernando Esquerra fue en un taller de serigrafía. Tenía 17 años y, antes de entrar, las personas encargadas le dijeron que no podrían comunicarse con él porque era sordo.

Con el tiempo aprendieron a entenderse escribiendo. Después pasó por Cruz Roja como voluntario, trabajó en seguridad y cuidó edificios, mientras intentaba encontrar espacios laborales donde la comunicación no se convirtiera en una barrera permanente.

Años más tarde, el oriundo de San Luis Potosí terminó convirtiéndose en el primer guía de turistas sordo certificado de México bajo las NOM-08 y NOM-09 .

La primera establece los requisitos y procedimientos para que una persona pueda acreditarse como guía general de turistas. La segunda, está enfocada en guías especializados en actividades o segmentos específicos del turismo.

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El joven decidió convertirse en guía de turistas porque veía que las personas sordas no podían acceder a la historia y la información turística de San Luis Capital como lo hacían las personas oyentes.

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“Muchos sordos querían conocer la historia de San Luis Capital y no tenían acceso a esa información. Los oyentes podían escuchar y entender, pero las personas sordas no podían vivir esa experiencia de la misma manera”, dice.

Hoy Luis Fernando trabaja en la Dirección de Turismo de San Luis Capital como guía de turistas incluyente y recibe visitantes sordos de distintas partes del país y también turistas internacionales, gracias a que domina lengua de señas mexicana, americana, universal, brasileña y australiana.

Su llegada a la Dirección de Turismo es parte de una estrategia de inclusión que inició hace algunos años. Claudia Lorena Peralta, directora de turismo municipal, cuenta que San Luis Capital quiso crear una política de turismo incluyente que atravesara conciertos, festivales, recorridos turísticos y parte del centro histórico de la ciudad.

La meta, dice, no era solo adaptar espacios, sino atraer visitantes que históricamente quedaban fuera de muchas experiencias turísticas. Hoy día, entre 9 y 10% de las personas que recibe la ciudad son visitantes con discapacidad, según datos del observatorio turístico municipal.

Y durante el Festival San Luis en Primavera, grupos de turistas sordos viajaron desde Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México específicamente por las experiencias incluyentes.

Solo esos visitantes generaron una derrama superior a medio millón de pesos. La funcionaria asegura que el cambio ocurrió cuando dejaron de pensar en actividades “para” personas con discapacidad y comenzaron a integrar inclusión dentro de experiencias abiertas para cualquier visitante.

De ahí que en los conciertos ya hay chalecos sensoriales que permiten sentir las vibraciones de la música en tiempo real, además de intérpretes en lengua de señas y accesos adaptados.

“Antes no había nada”, recuerda Luis Fernando. “Ahora los chalecos y la interpretación generan una experiencia completa”.

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La ciudad también incorporó audiodescripciones en obras de teatro y espectáculos para personas ciegas, además de recorridos sensoriales guiados por personas con discapacidad visual donde los visitantes recorren el centro histórico con los ojos vendados mientras identifican aromas, sonidos y texturas.

La estrategia incluso transformó parte de la infraestructura urbana. San Luis Capital adaptó el primer cuadro del centro histórico con rampas, guías podotáctiles y señalización braille, una intervención que requirió cerca de seis millones de pesos y permisos especiales por tratarse de una ciudad patrimonio.

Claudia Lorena Peralta enfatiza que San Luis Capital quiere convertir la inclusión en parte de su marca turística y también intenta responder a un problema poco visible dentro del turismo mexicano: la discriminación.

Peralta asegura que más del 90% de las personas sordas se percibe discriminada cuando viaja. Muchas veces porque hoteles, restaurantes y actividades culturales todavía no saben cómo comunicarse con ellas.

Por eso el modelo de San Luis Capital también involucra inclusión laboral. Anteriormente las personas con discapacidad dentro del ayuntamiento solían concentrarse únicamente en el DIF municipal, pero que en esta administración comenzaron a integrarse en distintas áreas, incluido turismo.

Dentro del área de turismo trabajan personas ciegas, sordas y con discapacidad psicosocial que ayudan a diseñar las experiencias desde su propia vivencia. Y todos los integrantes del equipo aprenden lengua de señas para poder comunicarse entre sí y atender visitantes. “La lengua de señas es nuestra puerta y es nuestro derecho”, dice Luis Fernando.

“Muchas adaptaciones ni siquiera requieren grandes inversiones. Un menú braille, por ejemplo, cuesta alrededor de dos pesos”, dice Peralta.

El desafío más complejo, asegura, fue cambiar la manera en que se entiende la inclusión. “Quien tiene que decir qué necesita un viajero con discapacidad son las propias personas con discapacidad”, afirma.

San Luis Capital espera superar este año el millón de visitantes hospedados en hoteles, una cifra que nunca había alcanzado en su historia. Y parte de esa apuesta pasa por algo que durante mucho tiempo quedó fuera del turismo mexicano: construir experiencias donde más personas puedan sentirse incluidas.

Más empleo para personas con discapacidad

El debate sobre inclusión laboral está creciendo de a poco. Este año el gobierno federal presentó el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2026-2030, una estrategia enfocada en empleo formal, capacitación y eliminación de barreras dentro del mercado laboral.

Además, hay varias iniciativas recientes relacionadas con inclusión laboral de personas con discapacidad en el país, aunque todavía no existe una reforma federal aprobada que obligue a todas las empresas privadas a contratar un porcentaje específico.

La más fuerte es una propuesta presentada en la Cámara de Diputados para reformar la Ley Federal del Trabajo y establecer que las empresas con más de 50 empleados contraten al menos 5% de personas con discapacidad.

La iniciativa fue impulsada por la diputada federal Mónica Herrera Villavicencio y parte de que solo 38% de las personas con discapacidad participa en el mercado laboral y muchas lo hacen en la informalidad.

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