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Economía

¿Inflación al alza? Los Cetes detienen caída y el bono a un año da un fuerte repunte

La inflación general ya se encuentra fuera de la meta oficial, sin embargo permanece la expectativa de que Banxico continuará relajando su política monetaria.
mar 17 marzo 2026 01:37 PM
Los rendimientos de los Cetes dejan de caer: los plazos que aumentaron sus ganancias
La inflación en México ya supera el 4% a tasa anual. (Jimena Zavala/Jimena Zavala)

Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería (Cetes) se niegan a perder fuerza y registraron resultados mixtos en la subasta de valores gubernamentales de la tercera semana de marzo, manteniendo su atractivo para los inversionistas que deseen colocar su dinero con un mínimo de riesgo.

La inflación general repuntó a 4.02% en febrero de 2026, y aunque ya se encuentra fuera de la meta oficial, permanece la expectativa de que Banxico continuará relajando su política monetaria.

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¿Cuánto valen los Cetes?

Los Cetes se clasifican según el plazo de inversión. Están disponibles a 28, 91,182, 364 días y 2 años. La elección depende del horizonte de inversión de cada persona y cada plazo ofrece un rendimiento diferente.

El valor nominal de un Cete es de 10 pesos, pero se venden con una tasa de descuento, es decir, el inversionista paga menos de esos 10 pesos y, al vencimiento, recibe el valor completo. La diferencia entre ambos representa el rendimiento.

¿Cuál es el rendimiento actual de los Cetes?

Los Cetes a 28 días permanecieron casi sin cambios respecto a la última subasta, para ubicarse en 6.81%.

Los instrumentos a 91 días tuvieron una baja de 0.06 unidades, para cerrar en 7.02%.

Los bonos a 182 días se ubicaron en 7.25%, mientras que los Cetes a un año se colocaron en 7.58%.

Estos dos últimos bonos lograron avances de 0.16 y 0.37 puntos porcentuales respecto a la semana anterior, respectivamente.

¿Conviene invertir en Cetes?

Los Cetes son atractivos porque, a pesar de que han tenido reducciones, representan una alternativa para invertir si se toma como referencia a la inflación, que actualmente es de 4.02% a tasa anual, de acuerdo al Inegi.

Los plazos actuales de los Cetes dan un rendimiento que supera al índice de precios, lo que los convierte en una opción valiosa para proteger el dinero de la pérdida de poder adquisitivo.

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¿Cómo estimar mi rendimiento real?

En términos generales, una forma de estimar lo que obtendrías de ganancia al invertir en Cetes es restarle la tasa de inflación actual al rendimiento que ofrecen estos bonos, por ejemplo.

El Cete a 28 días ofrece un rendimiento actual de 6.81%, mientras que la inflación anual es de 4.02%.

Al quitarle la inflación a la ganancia del Cete arroja un rendimiento real de 2.79 puntos porcentuales, que es lo que obtendrías porque le estás eliminando el alza de precios.

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