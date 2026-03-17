Los rendimientos de los Cetes dejan de caer: los plazos que aumentaron sus ganancias

¿Cuánto valen los Cetes?

Los Cetes se clasifican según el plazo de inversión. Están disponibles a 28, 91,182, 364 días y 2 años. La elección depende del horizonte de inversión de cada persona y cada plazo ofrece un rendimiento diferente.

El valor nominal de un Cete es de 10 pesos, pero se venden con una tasa de descuento, es decir, el inversionista paga menos de esos 10 pesos y, al vencimiento, recibe el valor completo. La diferencia entre ambos representa el rendimiento.

¿Cuál es el rendimiento actual de los Cetes?

Los Cetes a 28 días permanecieron casi sin cambios respecto a la última subasta, para ubicarse en 6.81%.

Los instrumentos a 91 días tuvieron una baja de 0.06 unidades, para cerrar en 7.02%.

Los bonos a 182 días se ubicaron en 7.25%, mientras que los Cetes a un año se colocaron en 7.58%.

Estos dos últimos bonos lograron avances de 0.16 y 0.37 puntos porcentuales respecto a la semana anterior, respectivamente.

¿Conviene invertir en Cetes?

Los Cetes son atractivos porque, a pesar de que han tenido reducciones, representan una alternativa para invertir si se toma como referencia a la inflación, que actualmente es de 4.02% a tasa anual, de acuerdo al Inegi.

Los plazos actuales de los Cetes dan un rendimiento que supera al índice de precios, lo que los convierte en una opción valiosa para proteger el dinero de la pérdida de poder adquisitivo.

